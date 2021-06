Seit gut 2 Wochen gibt es bereits schon SnowRunner für die Nintendo Switch. Zusätzlich zu dem Spiel gibt es auch die Season 4: New Frontiers-Erweiterung, die es natürlich nicht nur für die Nintendo Switch gibt, sondern auch für andere Plattformen.

Season 4: New Frontiers führt euch in die russische Amur Oblast-Region, wo ihr auf vier Karten und insgesamt 12 Quadratkilometern ein weiteres Mal Güter mit verschiedenen PS-starken Fahrzeugen durch die raue Wildnis transportieren. Ihr Ziel: Der Wiederaufbau eines stillgelegten Raketenstartplatzes.

Mit der Veröffentlichung von Season 4: New Frontiers hat sich die Größe von SnowRunner seit dem Start der ersten Update-Phase praktisch verdoppelt. Am Ende von Jahr 1 des Post-Launch-Supports haben sich mehr als 2 Millionen Spieler:innen in die Wildnis gestürzt und über 30 Millionen Mods heruntergeladen – nicht nur auf PC, sondern auch auf Xbox One und PlayStation 4. Aber es gibt noch eine weitere gute Neuigkeit: Jahr 2 steht bereits in den Startlöchern! Dieses enthält weitere vier Phasen mit brandneuen Inhalten für Käufer:innen des Season Pass, inklusive neuer Karten, Fahrzeuge und Aufträge sowie zusätzliche, kostenlose Inhalte für alle Spieler:innen, darunter beliebte individualisierbare Items, Add-Ons und vieles mehr!

Quelle: Pressemitteilung