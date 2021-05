Die erfolgreiche Offroad-Simulation SnowRunner von Saber Interactive und Focus Home Interactive l├Ąsst euch bald in die Season 4 namens New Frontiers-Update starten.

Das Season 4: New Frontiers-Update l├Ąsst euch, die einen Season Pass oder die Premium Edition des Spiels besitzen, in die riesige russische Amur Oblast-Region vorsto├čen, wo sie auf vier neuen Karten Dutzende komplexer Aufgaben erwarten. Zudem d├╝rft ihr euch ├╝ber zwei neue Fahrzeuge, neue Fahrzeug-Skins und K├╝hlerfiguren freuen. Ebenfalls in Season 4 enthalten ist ein weiteres kostenloses Update f├╝r alle SnowRunner-Spieler:innen.

Ein verlassener Raketenstartplatz wartet inmitten der bisher t├╝ckischsten Wildnis auf seine Reaktivierung

Season 4: New Frontiers f├╝hrt euch in die russische Amur Oblast-Region, wo sie auf vier Karten und 12 Quadratkilometern ein weiteres Mal jede Menge raue Wildnis erwartet. Ihre Mission: Der Wiederaufbau eines alten, verlassenen Raketenstartplatzes im Auftrag eines privaten Raumfahrtunternehmens, das von dort aus nach den Sternen greifen will. Dazu geh├Âren das Reparieren von Stra├čen und Brennstoffleitungen, der Bau von Personalunterk├╝nften sowie nat├╝rlich des Missionszentrums, bevor schlie├člich die Rakete selbst zur Startposition gebracht werden kann. Um diese Aufgabe erfolgreich zu meistern, stehen euch der m├Ąchtige ZiKZ 605-R sowie das widerstandsf├Ąhige Khan 317 Sentinel Aufkl├Ąrungsfahrzeug zu Verf├╝gung, die am 18.05.2021 ebenfalls ihr Spiel-Deb├╝t feiern werden.

Zus├Ątzlich zur neuen Region enth├Ąlt Season 4 eine ganze Reihe an exklusiven Individualisierungsgegenst├Ąnden f├╝r Besitzer eines Season Pass oder der Premium Edition, sowie weitere kostenlose Items f├╝r alle SnowRunner-Spieler:innen. Dazu geh├Âren neue K├╝hlerfiguren und Herausforderungen. Nat├╝rlich sind die virtuellen Trucker:innen sowohl auf PC als auch Konsole weiterhin dazu eingeladen, ihr Spielerlebnis mit einer stetig wachsenden Anzahl an von der Community erstellten Mods zus├Ątzlich zu erweitern.

Season 4: New Frontiers markiert ein gro├čartiges Jahr an neuem SnowRunner Content

Mit der Ver├Âffentlichung von Season 4: New Frontiers hat sich die Gr├Â├če von SnowRunner seit dem Start der ersten Update-Phase praktisch verdoppelt. Mehr als 2 Millionen Spieler haben sich seitdem in die Wildnis gest├╝rzt und ├╝ber 30 Millionen Mods heruntergeladen.

Quelle: Pressemitteilung