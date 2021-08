Das zweite und finale Kapitel der zweiteiligen animierten Miniserie "Sonic Colours: Rise of the Wisps", die Story-Elemente aus dem kommenden Sonic Colours: Ultimate enth├Ąlt, ist erschienen.

In der heutigen Episode wird es so richtig hei├č! Sonic und das Jade Wisp (Irrlicht) treffen auf Dr. Eggmans Roboter-Schergen und dem b├Âsen mechanischen Doppelg├Ąnger des blauen Igels: Metal Sonic. Das Duo versucht, die Wisps aus den Klauen von Dr. Eggman zu befreien, bevor er ihre Kraft f├╝r seine eigenen teuflischen Pl├Ąne nutzt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, in dem Sonic und Jade versuchen, Dr. Eggmans Pl├Ąne zur ├ťbernahme des Universums zu vereiteln.

Erste Episode verpasst? Die k├Ânnt ihr hier nat├╝rlich nachholen:

Sonic Colours: Ultimate erscheint am 7. September f├╝r PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung