Sega hat brandneue Trailer zu Sonic Frontiers ver├Âffentlicht, der mit neuen Szenen, in denen Sonic mit wahrlich kolossalen Gegner seine Kr├Ąfte misst, noch tiefere Einblicke in den mit Spannung erwarteten Action-Adventure-Plattformer mit offenen Zonen bietet.

Auf der Suche nach den Chaos Emeralds begibt sich Sonic auf eine neue Reise begibt, auf der er es mit Horden m├Ąchtiger Gegner aufnimmt und eine atemberaubende Welt voller Spannung, Abenteuer und R├Ątseln erkundet.

Zus├Ątzlich pr├Ąsentiert SEGA ein Interview mit dem Sounddirektor des Spiels, Tomoya Ohtani, das Fans einen Einblick in die Kreation des Soundtracks f├╝r Sonic Frontiers bietet.

In diesem Interview erz├Ąhlt Ohtani-san von seiner Erfahrung mit fr├╝heren Sonic-Titeln, seiner Herangehensweise beim Komponieren der Musik f├╝r Sonic Frontiers, der Zusammenarbeit mit ONE OK ROCK, was sein Lieblingsst├╝ck des Soundtracks von Sonic Frontiers ist und vieles mehr.

Sonic Frontiers erscheint am 08. November f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

