Nacon und Spiders haben bereits am 08. September das Spiel Steelrising veröffentlicht. Von der Königin beauftragt, muss sich Aegis durch Paris kämpfen, um die Revolution zu retten.

Eine kontrafaktische Geschichte

Im Jahr 1789 ist die Französische Revolution in einem alternativen Paris zum Stillstand gekommen: Der Aufstand des Volkes wird von einer Armee von Automaten, die auf Befehl des Königs eingesetzt wird, brutal unterdrückt. Diese Armee schont niemanden und bestraft die Aufständischen mit Gewalt. Paris wird in Brand gesteckt; Männer, Frauen und Kinder werden systematisch niedergemacht. Aegis, das Meisterwerk des Ingenieurs Vaucanson und Leibwächter der Königin, muss die Französische Revolution in diesem anspruchsvollen, kampfbetonten Action-RPG retten.

Aegis: eine furchterregende Kämpferin

Aegis, einst ein Automat, der zum Vergnügen des Hofes tanzte, ist jetzt eine Kriegerin und die Leibwächterin von Marie Antoinette. Im Auftrag von Marie Antoinette muss sich Aegis ihren Weg durch ein Paris bahnen, in dem es von Maschinen nur so wimmelt.

Epische Kämpfe

Im Kampf gegen die mechanischen Soldaten des Königs ist Präzision gefragt. Die Fans müssen ausweichen, parieren, springen und angreifen, um sich ihren Weg durch Paris zu ebnen. Jede Konfrontation stellt die Nerven auf die Probe und setzt außergewöhnliche Härte voraus, während die Bosse Geduld und Geschick erfordern.

Ein eigener Spielstil für jeden

Das Spiel ermöglicht es, den eigenen Stil zu definieren und sich mit der Zeit zu verbessern. Es ist möglich, als unbarmherziger Krieger, harter Leibwächter, tödlicher Tänzer oder als Virtuose der Elementarkünste zu spielen. Steelrising bietet eine Vielzahl von Spielstilen durch ein tiefgreifendes RPG-System und über vierzig Waffen mit unterschiedlichen Eigenschaften.

Eine große Auswahl an Waffen und Werkzeugen

Kutsche, Enterhaken, geheime Passagen und eine detaillierte Karte zum Erkunden: Steelrising bietet die Möglichkeit, ein Paris des 18. Jahrhunderts wiederzuentdecken, das dank verschiedener Mittel und Werkzeuge in Dunkelheit getaucht wurde. Mit der Freischaltung des Enterhakens kann Paris auch vertikal erkundet werden. In Kombination mit dem Dash verschafft er Zugang zu allen Geheimnissen der Stadt. Paris bietet acht Ebenen, die es immer wieder zu erforschen gilt.

Spiders kehrt nach Paris zurück

Inspiriert von zahlreichen historischen Quellen hat das Studio Spiders einige der emblematischen Monumente der Pariser Hauptstadt wie den Louvre, die Kathedrale Notre-Dame de Paris oder den Invalidendom nachgebaut, aber auch einige Monumente, die heute verschwunden sind, wie das Grand Châtelet, die Pont au Change oder die berühmte Bastille. Eine gotische und düstere Vision von Paris, in der die Denkmäler der französischen Hauptstadt zwischen erbitterten Kämpfen erkundet werden kann.

Ein Spiel für alle

Um sowohl Erfahrenen als auch Neulingen Unterhaltung zu bieten, verfügt Steelrising über einen Assistenzmodus, der die Kontrolle über verschiedene Parameter gibt und es ermöglicht, frustrierende Gegner zu besiegen. Durch die Aktivierung dieses Modus schließt sich der Zugang zu bestimmten Errungenschaften, die mit dem Schwierigkeitsgrad des Spiels zusammenhängen. Das Erleben der kompletten Geschichte bleibt davon unberührt. Dieser Modus kann nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden.

Das Spiel gibt es für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung