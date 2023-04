Das Street Fighter 6 Showcase, moderiert von Rap-Legende Lil Wayne, hat viele neue Informationen zum kommenden Spiel, darunter neue Details zur World Tour, angepasste Avatar-Kämpfe, Barrierefreiheitsfunktionen, die Jahr-1-Roadmap und eine Demo.

Willkommen zur Welttournee

Wir haben einen brandneuen Ort in World Tour namens Nayshall gezeigt, ein Entwicklungsland, das in einer abgelegenen Ecke Asiens versteckt ist. In diesem neuen Einzelspieler-Storymodus triffst du legendäre Meister und erlebst die Welt von Street Fighter mit deinem eigenen Avatar, während du durch die Straßen von Metro City, Nayshall und an anderen Orten auf der ganzen Welt flitzt.

Wir haben auch eine Reihe von RPG-Elementen eingeführt. Sie können Gegenstände und Lebensmittel während des Kampfes oder in Restaurants konsumieren, um Vitalität wiederherzustellen, Buffs zu erhalten oder Debuffs zuzufügen. Wenn Sie Ihren Avatar aufleveln, erhalten Sie Skillpunkte, die Sie für einen Skillbaum ausgeben können, um Ihr maßgeschneidertes Move-Set weiter anzupassen.

Werde ein Schüler deiner Lieblingsmeister – einschließlich aller 18 Startcharaktere – indem du dich in ihrem Stil anmeldest und ihre Spezialbewegungen lernst! Stärke deine Bindung zu Meistern, indem du ihnen Geschenke machst und Missionen abschließt. Kombiniere all dies, um neue Zwischensequenzen freizuschalten, während du persönliche Verbindungen zu diesen legendären Kämpfern aufbaust.

Zeigen Sie Ihren Stil mit benutzerdefinierten Avatar-Kämpfen

Bauen Sie Ihren einzigartigen Charakter in World Tour auf und begeben Sie sich dann zum Battle Hub, um online an benutzerdefinierten Avatar-Kämpfen gegen andere Spieler teilzunehmen! Verwenden Sie Ihren Avatar mit Dhalsims Kampfstil, Zangiefs Screw Piledriver und Kens Hadoken oder einer anderen Kombination von Fähigkeiten, die Sie in World Tour gelernt haben, um Ihren eigenen persönlichen Kampfstil zu demonstrieren. Seien Sie vorsichtig, denn Ihr Gegner könnte sich eine noch wildere Palette von Zügen ausgedacht haben.

Innovation in der Barrierefreiheit

Street Fighter 6 hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zugänglichkeit mit innovativem Sounddesign zu unterstützen, das Ihnen sagt, wie weit Sie von Ihrem Gegner entfernt sind, wie hoch die Angriffe sind, ob ein Angriff ein Cross-Up ist, wie viel Drive Gauge verbleibt und vieles mehr.

Für Neulinge und Veteranen gibt es ausführliche Tutorials, Charakterleitfäden und Combo-Trials, die eine solide Grundlage für jeden Charakter bieten.

Unser dritter Steuerungstyp neben Classic und Modern ist Dynamic, bei dem Sie die auffälligen Moves eines Charakters entfesseln können, indem Sie die Auto-Attack-Taste drücken und KI Ihre Angriffe und Combos unterstützen lässt!

Klassische Kampfspielerlebnisse mit etwas mehr Würze

Der Arcade-Modus ist ein Einzelspielermodus, in dem Sie gegen den Computer antreten und mehr über die Geschichte jedes Kämpfers erfahren. Schließe den Arcade-Modus mit jedem Charakter ab, um wunderschöne Illustrationen in der Galerie freizuschalten und anzusehen. Ihre Ergebnisse können auch in Online-Ranglisten hochgeladen werden!

Spielen Sie gegen andere Spieler oder den Computer, indem Sie ein Team aus bis zu 5 Charakteren erstellen und das Spielformat nach Ihren Wünschen anpassen, z. B. Einzelausscheidung, Doppel und Teams.

Extreme Battle führt Regeln ein, denen Sie folgen müssen, zusammen mit lustigen Funktionen wie Running Bulls oder unserer eigenen speziellen Version von Hot Potato. Spielen Sie in Extreme Battle, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu erfahren oder auf einer Party pures Chaos zu entfesseln.

Spielen Sie online gegen andere Spieler, indem Sie einen benutzerdefinierten Raum erstellen. Die vier virtuellen Kabinette im Raum können auf One on One, Extreme Battle oder Training eingestellt werden. Benutzerdefinierte Räume können jetzt bis zu 16 Spieler gleichzeitig aufnehmen und machen das Online-Training und das Zuschauen bei Spielen einfacher als je zuvor!

Tritt gegen die Welt an

Ranglistenspiele kehren zurück und wir haben Maßnahmen ergriffen, um den Druck zu verringern, ein Spiel in bestimmten Rängen zu verlieren. Erstens haben wir eine einmalige Rank-Down-Schutzfunktion für Spieler im Diamond-Rang und darunter hinzugefügt. Als nächstes verlieren Rookies bei einer Niederlage keine Ligapunkte mehr, um das Online-Spielen zu fördern. Schließlich werden Iron-Gold- und Master-Rang-Spieler nicht in die Liga herabgestuft. Jeder Charakter hat auch seinen eigenen individuellen Rang, sodass das Ausprobieren neuer Charaktere in Ranglistenspielen zugänglicher denn je ist.

Warten Sie – es gibt noch mehr!

Zur Feier der gesamten Street Fighter-Serie stellen wir das Kampfschaden-Feature vor! Während der Kämpfe werden die Charaktere schwitziger, bekommen Schnittwunden und Prellungen, zusammen mit anderen Anzeichen eines hitzigen Kampfes, die auf ihren Gesichtern und ihrer Kleidung erscheinen. Dies ist nur in bestimmten Offline-Modi verfügbar und kann in den Einstellungen deaktiviert werden.

Wir haben uns gezeigt wie Spieler im Battle Hub einen Club gründen können, um mit Freunden zu spielen und gleichgesinnte Spieler zu finden. Passen Sie Ihr Club-Emblem an und entwerfen Sie eine Uniform, die nur die Mitglieder Ihres Clubs zeigen können.

Mach dich bereit für Jahr 1 mit vier neuen Charakteren!

Rashid of the Turbulent Wind, der in Street Fighter V debütierte, kehrt im Sommer 2023 zurück. Der rätselhafte A.K.I. tritt im Herbst 2023 in die Liste ein. Ed, der junge Kommandant aus Street Fighter V, schlägt ebenfalls im frühen Winter 2024 zurück. Und schließlich wird die Legende selbst, die Bestie, der transzendente Akuma, im Frühjahr 2024 in Street Fighter 6 toben! Alle vier dieser Charaktere werden nach ihrer Veröffentlichung als Masters in World Tour aufgenommen und sind auch in der Deluxe und Ultimate Edition von Street Fighter 6 enthalten.

Demo jetzt verfügbar

Schalten Sie Ihre PlayStation 5 oder PlayStation 4 ein und spielen Sie jetzt die Demo! Spieler auf Xbox Series X|S oder PC haben ab dem 26. April um 12:00 Uhr PT Zugriff. Sie können grundlegende Kampfmechanismen aus dem Tutorial lernen und die Bewegungen und den Kampfstil von Luke & Ryu im Charakterhandbuch üben. Tauchen Sie einen Zeh in die ersten paar Momente der Welttournee ein, wo Sie mit der tiefen Avatar-Erstellungsfunktion experimentieren können. Benutzerdefinierte Avatare können nach der Veröffentlichung auf das vollständige Spiel auf derselben Plattform übertragen werden!

Quelle: Pressemitteilung