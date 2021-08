Sega hat einen Gast-Charakter f├╝r das affenstarke Line-up in Super Monkey Ball: Banana Mania angek├╝ndigt: Morgana, das gerissene und mutige Mitglied der Phantom-Diebe in Persona 5 wird als spielbarer Charakter der Gang beitreten.

Im heutigen Video anl├Ąsslich des 20-j├Ąhrigen Jubil├Ąums von Super Monkey Ball auf der gamescom: Opening Night Live wurde wurden auch alle zw├Âlf Partyspiele von Super Monkey Ball Banana Mania vorgestellt! Jedes der sechs Kernmitglieder der Affenbande ÔÇô AiAi, MeeMee, GonGon, Baby, Doctor und YanYan ÔÇô wird in Fan-Favoriten wie Monkey Target, Monkey Soccer und Monkey Target spielbar sein.

Morgana ist ein mysteri├Âses Wesen aus Persona 5, dem beliebten JRPG, und wurde erstmals 2017 vorgestellt. Er hat eine verbl├╝ffende ├ähnlichkeit mit einer Katze. Morganas Mut, sein Wissen und seine Loyalit├Ąt sind f├╝r die Phantomdiebe unersetzlich, im Kampf gegen die Saat der Korruption.

Morgana reiht sich in die Riege der bereits angek├╝ndigten Gastcharaktere in Super Monkey Ball Banana Mania ein, darunter Beat aus Jet Set Radio, das beliebte Duo Sonic the Hedgehog und Miles "Tails" Prower, sowie Kazuma Kiryu aus Yakuza. Der notorische Schatzsucher wird in jedem Hauptspielmodus spielbar sein, in dem der temperamentvolle Fellknausch anstelle von Bananen dann Truhen sammeln wird.

Super Monkey Ball: Banana Mania erscheint am 05. Oktober f├╝r die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

