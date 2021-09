Paradox Interactive und Astraction haben die erste Premium-Erweiterung f√ľr Surviving Mars bekannt gegeben, namens Below & Beyond. Below & Beyond verbessert die Verwaltung von Kolonien, indem es unter die Oberfl√§che und √ľber den Horizont hinausgeht, um unterirdische Basen zu errichten, Asteroiden abzubauen und seltene Ressourcen zu sammeln.

Below & Beyond verschiebt die Grenzen dessen, was auf dem Roten Planeten bisher m√∂glich war. Die Spieler erweitern ihren Horizont mit zus√§tzlichen Geb√§uden, mehr Ressourcen und einer h√∂hlenartigen Welt voller Geheimnisse. Die Spieler k√∂nnen Tunnel unter der Oberfl√§che graben und unterirdische Basen unter der Kolonie oder in nahegelegenen H√∂hlen errichten. Wagemutige Spieler k√∂nnen Geb√§ude mit Raketenantrieb an vorbeifliegenden Asteroiden befestigen und exotische Ressourcen abbauen. Dabei m√ľssen sie es aber zur√ľck auf die Oberfl√§che des Roten Planeten schaffen, bevor der Asteroid die Umlaufbahn verl√§sst und sie ihr gesammeltes Material und ihre Kolonisten verlieren.

Die wichtigsten Inhalte von Surviving Mars: Below & Beyond im √úberblick:

Unterirdische Basen: Spieler erweitern ihre Kolonie in H√∂hlen und Lavag√§nge unter der Erdoberfl√§che. Die Spieler k√∂nnen vorhandene Strukturen oder spezielle unterirdische Geb√§ude nutzen, um eine Basis f√ľr Erkundungen zu errichten. Bei der Expansion ist Vorsicht geboten, denn m√∂gliche Einst√ľrze k√∂nnen alles zerst√∂ren.

Gute Mine - gutes Spiel: Die Spieler können jetzt unter die Oberfläche und über den roten Planeten hinausgehen, um Ressourcen abzubauen. Sie können spezielle raketengetriebene Gebäude errichten, um auf vorbeiziehenden Asteroiden Ressourcen abzubauen, darunter exotische Mineralien und Datenproben. Aber Vorsicht: Man sollte sich nicht zu lange dort aufhalten, sonst fliegt der Asteroid samt Material und Ausrüstung davon!

Erweiterte Möglichkeiten: Die Aufklärungs- und Expansions-Forschungsbäume schalten zusätzliche Gebäude, Fahrzeuge, Upgrades und Schauplätze frei. Sie schalten auch den Asteroidenabbau und die Tunnelkolonisation frei.

"Als wir mit der Planung f√ľr Surviving Mars begannen, wollten wir wirklich tief in die Bereiche des Roten Planeten eintauchen, die wir noch nicht erkundet hatten. Wir wussten, dass wir mit Volldampf durchstarten mussten, und Surviving Mars: Below & Beyond erweitert das Gameplay auf sinnvolle Weise", sagt Magnus Lysell, Produktmanager f√ľr Surviving Mars bei Paradox Interactive. "Die M√∂glichkeiten sind endlos und wir freuen uns darauf, den Roten Planeten mit unseren Spielern weiter zu erkunden.‚Äú

Am 07. September erscheint die Erweiterung f√ľr 19,99 Euro (UVP) f√ľr den PC, PlayStation 4 und Xbox One.

