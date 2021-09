Ihr k√∂nnt euch bereit machen, um unter die Oberfl√§che des Roten Planeten zu graben. Dieses ist in der neuen Erweiterung Below & Beyond f√ľr Surviving Mars verf√ľgbar.

Mit der Below & Beyond-Erweiterung k√∂nnen Surviving Mars-Spieler den Horizont ihrer Kolonie in unterirdische H√∂hlen, Lavar√∂hren und √ľber die Oberfl√§che hinaus zu Asteroiden erweitern. Der neu definierte Aufkl√§rungs- und Expansions-Forschungsbaum gibt den Spielern die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Kolonie aufbauen, entdecken und weiterentwickeln k√∂nnen. Sie bauen Geb√§ude und Basen, um die Kolonie mit zus√§tzlichen Schutzma√ünahmen gegen Naturkatastrophen auszustatten. Technologische Entdeckungen werden genutzt, um exotische Ressourcen aus vorbeiziehenden Asteroiden abzubauen ‚Äď sie m√ľssen nur sicherstellen, dass ihre Expedition zur√ľckkommt, bevor der Asteroid die Umlaufbahn verl√§sst!

"Wir haben eine der hilfsbereitesten und kreativsten Communities der Spielebranche. Daher wissen wir, dass unsere Spieler die erweiterten Funktionen nutzen und uns mit ihrem Einfallsreichtum beeindrucken werden", so Magnus Lysell, Produktmanager f√ľr Surviving Mars bei Paradox Interactive. "Wir geben unseren Spielern die Werkzeuge an die Hand, die sie brauchen, um Herausforderungen zu meistern und ihre Geschichte zu gestalten. Mit Below & Beyond haben wir den Spielern viele neue Handlungsm√∂glichkeiten gegeben und ich bin sicher, dass sie unglaubliche Kolonien erschaffen werden."

Die wichtigsten Inhalte von Surviving Mars: Below & Beyond im √úberblick:

Unterirdische Basen: Spieler erweitern ihre Kolonie in H√∂hlen und Lavag√§ngen unter der Erdoberfl√§che. Sie k√∂nnen vorhandene Strukturen oder spezielle unterirdische Geb√§ude nutzen, um eine Basis f√ľr Erkundungen zu errichten. Bei der Expansion ist Vorsicht geboten, denn m√∂gliche Einst√ľrze k√∂nnen alles zerst√∂ren.

"Wir freuen uns sehr, die Spieler mit Below & Beyond zur√ľck in der Welt von Surviving Mars begr√ľ√üen zu d√ľrfen", so Dominique Morel, COO bei Abstraction. "Es war gro√üartig, die Horizonte von Surviving Mars zu erforschen und zu erweitern, damit die Spieler sie noch weiter ausreizen k√∂nnen."

Das Spiel gibt es f√ľr den PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Pressemtteilung