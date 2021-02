2K hat freudig bekannt gegeben, dass das preisgekrönte Adventure Tales from the Borderlands offiziell in die digitalen Stores zurückgekehrt. Diese Neuveröffentlichung vereint alle fünf Original-Episoden zu einem Paket.

Das ursprünglich zwischen November 2014 und Oktober 2015 als fünfteilige Episodenreihe veröffentlichte Tales from the Borderlands ist ein von Spieler-Entscheidungen bestimmtes Story getriebenes Adventure, das zwischen den Ereignissen in Borderlands 2 und Borderlands 3 spielt. Man erlebt die beliebte Geschichte aus der Perspektive zweier Protagonisten, die eine eigenartige Partnerschaft eingehen, um zu versuchen, einen ganzen Haufen Geld zurückzuerlangen, von dem sie glauben, dass er ihnen gehört.

Fiona ist eine Vollzeit-Trickbetrügerin, die durch den Verkauf eines gefälschten Kammerschlüssels ans große Geld kommen will. Rhys – den man vielleicht aus Borderlands 3 als Boss der Atlas Corporation kennt – ist ein ehrgeiziger Hyperion-Angestellter, der den kürzlich verstorbenen Handsome Jack bewundert und großes Interesse an einem Kammerschlüssel hat.

Der Deal läuft derart schief, wie es nur in den Borderlands möglich ist, und zieht unfassbares Chaos nach sich. Wie der Rest der Geschichte verläuft, hängt vom Spieler ab, denn er trifft die Entscheidungen während explosiver Actionszenen und Unterhaltungen mit vertrauten Charakteren wie Moxxi, Zer0, Marcus und Claptrap.

Tales from the Borderlands ist ein entscheidendes Kapitel in der Borderlands-Saga. Wenn man diese chaotische, emotionale Reise also noch nicht erlebt hat, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Die Wiederveröffentlichung enthält alle fünf Original-Episoden in einem Paket:

Episode 1 – Zer0 Sum

Episode 2 – Atlas ausgeraubt

Episode 3 – Per Anhalter unterwegs

Episode 4 – Fluchtplan Bravo

Episode 5 – Die Kammer des Reisenden

Zwar kann man die Episoden dieses Mal nicht einzeln kaufen, allerdings muss man auch nicht mehr auf die Veröffentlichung der nächsten Episode warten. Sollte man noch einen Spielstand haben, kann man auf der gleichen Plattform da weitermachen, wo man aufgehört hat. Cross-Generation-Übertragungen von Spielständen auf die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S werden innerhalb der Konsolenfamilie ebenfalls unterstützt.

Egal, ob die Spieler neu bei Tales from the Borderlands sind oder sich einfach wieder mit Rhys und Fiona zusammentun wollen, um unerledigte Geschäfte abzuschließen: Wir hoffen, alle genießen ihre Zeit mit diesem unvergesslichen Abenteuer!

Quelle: Pressemitteilung