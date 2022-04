Publisher Dotemu und das Entwicklungsstudio Tribute Games geben in Partnerschaft mit Nickelodeon und Paramount Consumer Products einen kleinen Einblick hinter den Vorhang von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und zeigen, wie es zu dem modernen Re-Imagining der klassischen Prügel-Action kam.

Im "Behind the Scenes"-Video, direkt aus dem Tribute Games-Studio, unterhalten sich Mitbegründer Jean-Francois Major und Dotemu CEO Cyrille Imbert über ihre lebenslange Passion und den Wunsch, an einem Teenage Mutant Ninja Turtles-Spiel zu arbeiten. Nachdem er einige erfolgreiche Titel (unter anderem) mit dem talentierten Team von Tribute Games realisiert hatte, schloss sich Major mit Dotemu zusammen um sicher durch die jahrelangen Verhandlungen zu navigieren, um die Rechte für eine Videospiel auf Basis des zeitlosen 1987-er Designs der Turtles zu erhalten. Seht euch im Video an, wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders’ Revenge von einer jahrzehntelangen Vision zur Realität wurde.

"Einen Beitrag zu einem ikonischen Universum wie Teenage Mutant Ninja Turtles zu leisten ist auf allen Ebenen eine unglaubliche Gelegenheit. Selbst nachdem ich vor Jahren ein TMNT-Projekt beendet hatte, habe ich immer gehofft, dass ich die Möglichkeit haben würde, eine Erlebnis zu schaffen, das in der ursprünglichen Ära angesiedelt ist, die so viel meiner kindlichen Begeisterung beeinflusst hat", sagte Major. "Wir haben endlich einen Partner gefunden, der Tribute Games’ Leidenschaft für das Debut der Turtles teilt. Das Vermächtnis der klassischen, beliebten TMNT-Beat-Em-Ups, mit denen Fans auf der ganzen Welt aufgewachsen sind, weiter führen zu können ist surreal."

"Die Reputation, die wir uns mit herausragenden Partnern und durch moderne Klassiker wie Streets of Rage 4 aufgebaut haben war am Anfang unserer Reise mit Nickelodeon und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge entscheidend", sagte Imbert. "Tribute Games teilen ganz klar unsere Leidenschaft für die Welt von TMNT. Ihr tiefes Verständnis und ihre Hingabe zum Wesentlichen klassischer Beat-Em-Ups macht sie zur perfekten Kraft um sicher zu stellen, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge die Evolution der Brawling-Spiele wird, die Fans verdienen."

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vereint zwei Retro-Profis. Auf der einen Seite Dotemu, Entwicklungsstudio und Publisher bekannt für originalgetreue Ports, sowie hervorragende Remakes und Fortsetzungen beliebter Serien, darunter Streets of Rage 4, der schlagfertige Hit, der bei den Game Awards 2020 als bestes Action-Spiel nominiert wurde, sowie das unglaublich rasante Windjammers 2 und das vielgepriesene Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Auf der anderen Seite Tribute Games, das Studio hinter originellen IPs mit Retro-Feeling, wie Panzer Paladin, Flinthook und Mercenary Kings, welche den Geist klassischer Spiele mit neuem Spielgefühl vereinen. Zu den Reihen von Tribute Games zählen auch Schlüsseltalente, die an Spielen wie dem vielgelobten Scott Pilgrim vs. The World: The Game, und dem 2007 erschienenen Teenage Mutant Ninja Turtles für den Gameboy Advance beteiligt waren.

Das Spiel wird noch in diesem Jahr fĂĽr den PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung