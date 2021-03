Bandai Namco Entertainment hat bekannt gegeben, dass ab morgen Karateka Lidia als letzter Charakter des Season Pass 4 in Tekken 7 ins Spielgeschehen eingreifen wird.

Lidia war schon immer eine aufrechte und entschlossene Frau. Sie glaubt, dass Gerechtigkeit absolute Kraft erfordert, weshalb sie von klein auf großes Interesse an Karate gezeigt hat. Der Verlust ihres Vaters schürte ihr Interesse an der Familientradition der Politik. Lidia zeigte in beiden Bereichen große Qualitäten, nahm mit 18 Jahren an ihrer ersten Karateweltmeisterschaft teil und gewann sie. In kürzester Zeit ist sie einer der jüngsten aufsteigenden Stars in der polnischen Politik geworden. Der von der Mishima Zaibatsu begonnene Krieg hat große Auswirkungen auf Polen und sie ist entschlossen, die Situation mit ihren eigenen Fäusten zu regeln.

Neben dem neuen Charakter wird auch eine neue Stage, Island Paradise, hinzugefügt. Ein glückseliger Ort, der bereit ist, die schlimmsten Kämpfe zu beherbergen.

Sowohl DLC 18 (Lidia Sobieska) als auch 19 (Stage Island Paradise) werden als Teil des Season Pass 4 erhältlich sein oder können separat erworben werden.

Quelle: Pressemitteilung