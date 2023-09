Im Oktober habt ihr die Chance, schon vorab in das Spiel TEKKEN 8 einzutauchen. Der Closed Beta Test startet am 20. Oktober auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

W├Ąhrend des TEKKEN 8 CBTs k├Ânnen sich Spielende wieder in Online-Ranglistenk├Ąmpfe mit Cross-Plattform-Matchmaking messen. Dieses Mal wird der Schwierigkeitsgrad erh├Âht, indem alle miteinander spielen k├Ânnen ÔÇô egal von wo aus sie spielen. Au├čerdem kann die TEKKEN Fight Lounge ausprobiert werden, eine immersive Lobby, in der Spieler*innen ihre eigenen Avatare anpassen, via Chat und Emotes kommunizieren sowie zum Matchmaking ├╝bergehen k├Ânnen. ├ťber die Lounge k├Ânnen auch die Bereiche Battle Area, Customization Shop, TEKKEN DOJO und Beach Area besucht werden, die eine Vielzahl an zus├Ątzliche Spielmodi bereithalten. Einige k├Ânnen bereits w├Ąhrend des CBTs ausprobiert werden.

In Zukunft soll es noch mehr Features f├╝r die TEKKEN Fight Lounge geben, darunter auch Tekken Ball. Das beliebte Minispiel, das seinen ersten Auftritt in TEKKEN 3 hatte und in dem epische Matches auf dem Beach-Volleyball-Platz ausgetragen werden, feiert in TEKKEN 8 seine R├╝ckkehr. Tekken Ball wird im CBT nicht spielbar sein.

Im CBT werden insgesamt 19 Charaktere verf├╝gbar sein. Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan und Claudio kehren f├╝r den Beta-Test zur├╝ck und auch Azucena, Raven und der neu angek├╝ndigte Feng k├Ânnen ausprobiert werden. Au├čerdem kann auf den Stages Urban Square (Evening), Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum, Arena und Ortiz Farm gek├Ąmpft werden, eine neue Stage, die im letzten CNT noch nicht verf├╝gbar war.

Um an dem Closed Beta Test teilzunehmen, ist keine Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold oder PlayStation Plus n├Âtig. Spielende, die bereits am Closed Network Tests im Juni 2023 teilgenommen haben und den CNT heruntergeladen haben, werden nach einem Update ohne erneute Anmeldung am Closed Beta Test teilnehmen k├Ânnen. Wer sich noch nicht Angemeldet hat, kann sich hier anmelden: https://beta.bandainamcoent.eu/cb/tekken-8-closed-beta-test

Die Zeiten f├╝r den Beta Test und weitere Details:

11. Oktober um 09:00 Uhr CEST: Ende der Registrierungs-Phase.

18. Oktober um 09:00 Uhr CEST: Ausgew├Ąhlte Tester*innen werden benachrichtigt und bekommen einen Code zum Einl├Âsen.

20. Oktober um 10:00 Uhr CEST: Closed Beta Test startet.

21. Oktober von 10:00 bis 13:00 Uhr CEST: Closed Beta Test Downtime (Arbeiten am Server).

23. Oktober um 09:00 Uhr CEST: Ende des Closed Beta Tests.

TEKKEN 8 erscheint am 26. Januar 2024 f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung