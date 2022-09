Bandai Namco Europe haben den neusten Teil der legendäre Tekken-Reihe Tekken 8 angekündigt. Das Spiel wird die volle Power der Unreal Engine 5 nutzen und führt den Kampf exklusiv in die neue Generation.

Entwickelt von den Bandai Namco Studios, wird TEKKEN 8 mit Hilfe der aktuellen Technik das Fighting-Genre auf ein noch nie dagewesenes visuelles und immersives Level heben. TEKKEN 8 setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishima’s Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor dieser die Weltherrschaft an sich reißt.

"Wir freuen uns enorm, endlich die nächste Generation von TEKKEN zeigen zu dürfen", sagte Katsuhiro Harada, Chief Producer der Bandai Namco Studios. "Das Team der Bandai Namco Studios hat hart an bahnbrechenden neuen Features gearbeitet, welche in TEKKEN 8 Einzug halten werden. Diese verbessern das Gefühl der Kämpfe weiter und nutzen die volle Power der aktuellen Konsolengeneration. Wir können es kaum erwarten den Spielerinnen und Spielern in den nächsten Monaten mehr zu zeigen!"

"Weit über 25 Jahre bedeutete TEKKEN so enorm viel in Sachen Innovation und Einzigartigkeit innerhalb des Kampfspiel-Genres. Genau diesen Trend führen wir mit der Ankündigung von TEKKEN 8 fort. Wir freuen uns riesig, diese Ankündigung endlich mit unseren Spielerinnen und Spielern teilen zu können", so Arnaud Muller, CEO Bandai Namco Europe S.A.S. "Wir können es kaum erwarten, die tollen neuen Features, Charaktere und Geschichten zu zeigen, welche diese neue Episode mit sich bringt, und vor allem wie sie das Kampfspiel-Genre weiterentwickeln wird."

Das Spiel wir für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung