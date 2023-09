Bandai Namco Europe hat f├╝r Tekken 8 ein Release Termin bekannt gegeben. Der Titel verspricht au├čerdem eine neue Herangehensweise an Kampfspiele, mit einem neuen aggressiven Kampfsystem, das offensivere Taktiken belohnt und spektakul├Ąre K├Ąmpfe liefert.

Bei der Enth├╝llung wurde mit der Arcade Quest ein v├Âllig neuer Modus f├╝r TEKKEN 8 vorgestellt. Arcade Quest ist ein Einzelspielermodus, der sich als ultimatives Trainingsgel├Ąnde erweisen wird und die Wurzeln der Serie aufgreift, um eine neue Art des Spielens und der Verbesserung der F├Ąhigkeiten einzuf├╝hren. In diesem Modus k├Ânnen die Spielenden ihren eigenen Avatar erstellen und anpassen und verschiedene Spielhallen "besuchen", um an K├Ąmpfen teilzunehmen, in denen sie ihr Spiel verbessern und neue Techniken erlernen k├Ânnen. Im Laufe der Geschichte entwickeln sich die Spielenden zusammen mit ihrem Avatar weiter und werden st├Ąrker. Sie verfeinern ihre F├Ąhigkeiten gegen immer h├Ąrtere Gegner*innen in einer Geschichte, die sich nicht allzu sehr davon unterscheidet, wie einige echte Spieler*innen zum Esport gekommen sind.

TEKKEN 8 ist ab sofort als Standard, Deluxe und Ultimate Edition vorbestellbar. Vorbestellungen f├╝r die Standard Edition enthalten das Basisspiel, sobald es verf├╝gbar ist und gew├Ąhren Spielenden das Paul Phoenix-Set als Avatar-Kost├╝m. PlayStation 5-Spieler*innen erhalten die Avatar-Skins Mokujin und Testujin. Die Deluxe Edition enth├Ąlt alle Standardgegenst├Ąnde sowie den Year 1 Pass f├╝r spielbare Charaktere, mit dem vier Charaktere freigeschaltet werden, die nach der Ver├Âffentlichung des Spiels erschienen sind, sowie den Kinjin-Avatar-Skin. Au├čerdem enth├Ąlt sie das Gold Suit Pack mit spielbaren Charakterkost├╝men f├╝r alle 32 Charaktere, mit denen die Spielenden in ihren K├Ąmpfen gl├Ąnzen k├Ânnen. Die Ultimate Edition enth├Ąlt alle Inhalte und Boni der Deluxe Edition sowie Avatar-Skins f├╝r Kazuya, Jin und Jun und 32 Muster klassischer TEKKEN-T-Shirt-Sets, mit denen die Spieler*innen ihre Avatare personalisieren k├Ânnen.

Tekken 8 gibt es am 26. Januar 2024 f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung