In dem ID@Xbox Showcase wurde der neuste Trailer zu The Ascent vorgestellt. Das Spiel entführt euch in die Welt des Action-Shooter-Rollenspiels und der Trailer zeigt euch die Koop-Funktionen des Spiels, die ab Start verfügbar sind.

The Ascent ist ein explosiver Shooter, der alleine oder zusammen mit bis zu drei Freunden im lokalen oder Online-Koop gespielt werden kann. In The Ascent könnt ihr euren Charaktere mit Cyberware verbessern, die zu ihrem Spielstil passt, während sie die pulsierende Cyberpunk-Welt als indentierter Arbeiter erkunden, der in einem Wirbel katastrophaler Ereignisse gefangen ist, um herauszufinden, was alles begann.

The Ascent wurde von Neon Giant entwickelt und von Curve Digital veröffentlicht. Es wird beim Start mit Xbox Game Pass für Konsole und PC spielbar sein und 60 fps und volle 4K-Unterstützung für die Xbox Series X bieten. Es bietet eine erstaunliche Spielleistung für die neue Generation von Konsolenspielern. Der Aufstieg wird 2021 auf dem PC und Xbox Series X|S gestartet.

Quelle: Pressemitteilung