Im neuen Gameplay-Video begleitet Creative Director Mike Skupa von The Chant und mit der Materie des Games. Was man auf jedenfall nicht verpassen sollte ist zu wissen, was The Chant zu einem kosmischen Horror-Action-Adventure macht.

Wir haben bereits die rätselhaften und farbenfrohen Charaktere kennengelernt, die Ecken und Winkel von Glory Island erkundet und einen Blick auf die kultischen Ursprünge des Spiels geworfen... aber wie werden wird sich die Interaktion mit diesen Elementen im tatsächlichen Gameplay auswirken?

Nachdem ein Ritual in einem abgelegenen spirituellen Retreat schief gegangen ist, breitet sich der mysteriöse „The Gloom“ auf der ganzen Insel "Glory Island" aus und ernährt sich von negativer Energie. Die Aufgabe als Spieler: Sich vor dieser übernatürlichen Bedrohung zu verstecken, sie zu bändigen und erfolgreich zu bekämpfen, während The Gloom versucht alle auf der Insel in den Wahnsinn zu treiben.

The Chant verfügt über eine kompakte und erkundbare Welt, welche die Spieler dazu ermutigt, tief in die verschiedenen Orte vorzudringen, um Ressourcen und Sammelobjekte zu entdecken, während die Vergangenheit der früheren Inselbewohner zum Leben erweckt wird.

Gleichgewicht ist der Schlüssel zum Überleben

Die Balance zwischen Geist, Körper und Seele sind für das Wohlbefinden der Protagonistin Jess unerlässlich. Alle Aktionen beeinflussen das Gleichgewicht zwischen diesen Faktoren und bestimmen, wie die Geschichte von The Chant zu Ende geht. Zusammen mit Jess sammelt und craftet der Spieler – und lüftet die Geheimnisse der Vergangenheit, während man versucht angesichts der verschiedenen Bedrohungen innerhalb und außerhalb von The Gloom zu überleben.

Die Entscheidung zu kämpfen oder zu fliehen ist überlebenswichtig, während Jess die Verwendung von Ressourcen, spirituellen Waffen und Fähigkeiten gegen die Kreaturen und Kultisten, die aus der Düsternis auftauchen, abwägt.

"Dieses Gameplay-Video erklärt, wie wir Überlebens-, Action- und Erkundungsmechanismen kombiniert haben, um so ein einzigartiges kosmisches Horror-Erlebnis zu schaffen. Während wir die Spieler durch verschiedene Bereiche von Glory Island führen, entdecken sie, wie das System von Geist, Körper und Seele sowohl die momentane Handlung als auch die Entwicklung der Geschichte beeinflusst", erklärt Mike Skupa, Creative Director von The Chant.

The Chant erscheint am 03. November für den PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung