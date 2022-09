Was w├Ąre ein atmosph├Ąrisches Videospiel ohne die passende musikalische Untermalung? Ein exklusives Interview mit Paul Ruskay, dem Audio Director, und Mike Skupa, dem Creative Director von The Chant nimmt Sie mit hinter die Kulissen des kosmischen Einzelspieler-Horror-Action-Adventures. Das Video zeigt au├čerdem den nicht ganz so konventionellen kreativen Prozess hinter der Musik und dem Sounddesign des Spiels.

Die Spieler von The Chant erwartet eine musikalische Atmosph├Ąre, die stark von den 1970er Jahren beeinflusst ist, einschlie├člich experimenteller elektronischer Musik, die von dem bekannten K├╝nstler Paul Ruskay komponiert und gestaltet wurde. Ruskay, der seit 26 Jahren als f├╝hrender Audioproduzent von Musik und Sounddesign f├╝r die Videospiel-, Film- und Werbeindustrie arbeitet, hat die ikonischen Seventies-Vibes f├╝r das Spiel, das von Brass Token entwickelt und von Prime Matter ver├Âffentlicht wird, arrangiert.

Angst l├Âst nicht nur mentale, sondern auch k├Ârperliche Reaktionen in Spielern aus, besonders wenn sie ein kosmisches Horror-Action-Adventure wie The Chant spielen. Was man von The Chant also klanglich erwarten kann, ist eine Mischung aus einer Hommage an die Klassiker der 1970er und einem frischen Gef├╝hl aktueller Gruselatmosph├Ąre.

Unorthodoxer Ansatz

The Chant ist ein farbenfrohes, ├╝bernat├╝rliches Horrorspiel, das experimentelle Klanglandschaften verwendet, um das Grauen und die Spannung im Spiel zu verst├Ąrken. Ebenso wichtig ist das analoge H├Ârgef├╝hl des Soundtracks, das es dem Spieler erm├Âglicht, in die nat├╝rliche Umgebung der Epoche zu reisen, in der das Spiel spielt ÔÇô die abgelegene Insel Glory Island am Rande der Pazifikk├╝ste in den 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts.

Paul Ruskay wei├č genau, wie man mit Musik und Sounds Horror heraufbeschw├Ârt, und hat sich bei diesem Spiel stark von den Soundtracks kultiger Gruselklassiker aus den 70er Jahren beeinflussen lassen.

Laut dem Audio Director war es einfach, sich f├╝r The Chant zu begeistern. "Die Referenzen waren f├╝r mich sehr ├╝berzeugend. Es war ein spannendes Projekt, das ich kreativ erforschen wollte". Ruskay f├Ąhrt fort, dass Mike Skupa w├Ąhrend des gesamten Projekts ein gro├čartiger Kollege war, der den Prozess in Richtung der klassischen Horrorfilme der 70er und 80er Jahre lenkte, w├Ąhrend er sich gleichzeitig um eine originelle Atmosph├Ąre bem├╝hte.

Free-Jazz-Schlagzeugparts, Abschnitte, in denen die Musik verstummt, um sicherzustellen, dass sich die Spieler am Rande des Abgrunds f├╝hlen, und Ger├Ąusche der Kreaturen tragen dazu bei, die immersive Erfahrung weiter zu verbessern und das Setting des Spiels noch gruseliger zu machen.

The Chant erscheint am 03. November f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung