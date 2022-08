Prime Matter und Brass Token haben einen neuen Trailer, der die dunkle Seiten des Kultismus und einen Einblick in den einzigartigen spirituellen Nahkampf von The Chant vorstellt, der ein kosmischen 3rd-Person-Singleplayer-Horror-Action-Adventure ist.

The Chant spielt auf einer abgelegenen spirituellen Insel und konfrontiert die Spieler mit einer Vielzahl kosmischer Schrecken, nachdem ein Gruppenritual schrecklich schief gelaufen ist und ein Tor in eine Dimension kosmischen Schreckens ge├Âffnet hat.

Diese spirituelle Reise entwickelt sich bereits zu einem Albtraum. Was werden Sie w├Ąhlen: Kampf oder Flucht?

Das Spiel

Auf der idyllischen und wundersch├Ânen Insel Glory Island ist nichts so, wie es scheint. Es hei├čt: "├ľffne deinen Geist f├╝r eine ganz neue Art des Seins und sei bereit, deine inneren D├Ąmonen zu befreien", aber bei The Chant musst du bereit sein, kopf├╝ber in eine nicht ganz so friedliche Dimension zu springen.

Seit den 1970er Jahren f├╝hrt eine Sekte dunkle Rituale durch, bei denen die kollektive Energie der Prismen genutzt wird, um ein spirituelles Portal zur D├╝sternis zu ├Âffnen.

Das Ziel ist es, spirituelle Erleuchtung zu erlangen und auf eine angeblich tiefe und befreiende Reise gef├╝hrt zu werden. Die Wahrheit verbirgt jedoch eine dunkle und komplexe Geschichte; das Chaos entfaltet sich vor Ihren Augen und zieht Sie auf einen schrecklichen Pfad.

In The Chant treffen die Spieler auf furchterregende Kreaturen und k├Ąmpfen mit okkulten Waffen und F├Ąhigkeiten, oder sie k├Ânnen in Panik verfallen und fliehen.

Die dunklen Wahrheiten, die die Sekte entdeckt hat, werden bald ans Licht kommen. Sind Sie bereit f├╝r diese versteinernde spirituelle Reise?

The Chant erscheint am 03. November f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung