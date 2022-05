Ruhe, Frieden und Erleuchtung auf einer idyllischen, abgelegenen Insel. Was kann man sich mehr wünschen? Ganz einfach: zu Überleben!

In dem neuen psychedelischen Horrorspiel The Chant durchbricht die dunkle Seite der Spiritualität die Grenzen unserer Realität. Das Third-Person-Horror-Action-Adventure, entwickelt von Brass Token und veröffentlicht von Prime Matter, wird die Single-Player-Fans noch in diesem Jahr in seinen Bann ziehen.

Der exklusive Teaser-Trailer zeigt einen Vorgeschmack zum Spiel: Mit einem ersten Einblick in das Grauen, das die Spieler erwartet, der Horror-Trip durch das Refugium beginnt!

{youtube}f34plWfdJn0{/youtube}

Der Weg zur Erleuchtung führt durchs Alptraum-Land

The Chant spielt an einem spirituellen Rückzugsort, der sich auf einer abgelegenen Insel befindet. Nachdem ein gemeinsames Gesangsritual schrecklich schief geht, öffnet sich ein Portal zur Alptraumdimension "The Gloom". Jetzt heißt es für Protagonistin Jess zu überleben und sich gegen eine Vielzahl prismatischer Schrecken zu wehren, die durch das Ritual entfesselt wurden.

Ab jetzt ist Vorsicht geboten: "The Gloom" ernährt sich von negativer Energie! Die düstere Dimension beginnt Jess und die anderen der Gruppe in den Wahnsinn zu treiben. Dabei nutzt sie die Ängste und Befürchtungen aller und manifestiert sie als interdimensionale Kreaturen: The Chant nimmt die Spieler mit auf eine nie da gewesene Reise des psychedelischen Horrors!

Aber es ist noch nicht alles verloren: Wer die Geheimnisse eines New-Age-Kults aus den 1970er Jahren entschlüsselt und gleichzeitig Geist, Körper und Seele stärkt, kann die Auswirkungen des missglückten Rituals umkehren und der Gefangenschaft in der Schreckensdimension entfliehen.

The Chant soll noch in diesem Jahr für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung