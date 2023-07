Ubisoft hat bekannt gegeben, dass das neuste kostenlose The Crew 2-Update, Season 9 Episode 1: American Legends verf├╝gbar ist.

In dieser ersten Episode von Season 9 wird The Crew 2 ein lang ersehntes Feature einf├╝hren: Den Race Creator. Dieses Tool wird den Spieler:innen die M├Âglichkeit geben, ihre eigenen Rennen zu erstellen und mit der Community zu teilen, w├Ąhrend sie frei in der Welt von TC2 unterwegs sind. Sie werden die M├Âglichkeit haben, ihre eigenen Regeln, Kategorien und Modifikatoren (Fahrzeugmodell oder -marke, Verkehr, Wetter, Tageszeit...) anzuwenden, um ihre Traumrennen zu erstellen und die Fans f├╝r ihre Lieblingskreationen abstimmen zu lassen!

Zum ersten Mal seit Season 5 werden in dieser ersten Episode neue American Legends-Geschichten und -Events eingef├╝hrt, die den The Crew 2-Spieler:innen die M├Âglichkeit geben, auf einer epischen Schatzsuche hinter dem Steuer legend├Ąrer Autos wie dem Bugatti Chiron Sport 300+ Divine Edition (Hypercar), dem Ford Mustang Boss 429 Lime Edition (Stra├čenrennen), dem Chevrolet Camaro RS Ghost Edition (Stra├čenrennen) oder dem Nissan GT-R Haru Edition (Stra├čenrennen) durch das Land zu fahren. S9E1 wird auch ein neues Live-Xtrem-Event einf├╝hren. Diese Renn-Quests auf dem gesamten US-Festland, und insbesondere das Road to O'ahu-Event mit seinem abschlie├čenden Cinematic, werden neue Details und Hintergrundgeschichten zeigen, die mit dem n├Ąchsten Teil der Franchise verbunden sind: The Crew Motorfest.

American Legends f├╝hrt einen brandneuen Motorpass ein, der 50 Stufen mit neuen, exklusiven Belohnungen enth├Ąlt, die sowohl kostenlos als auch Premium sind.

Quelle: Pressemitteilung