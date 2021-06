Schon drei Jahre gibt es The Crew 2 und deshalb kann man auch ruhig etwas Feiern. Aber mit mehr als 30 Millionen Spieler:innen im The Crew-Franchise gibt es mit der Saison 3 wieder etwas neues.

Seit 2014 sind mehr als 30 Millionen Spieler:innen der The Crew-Community beigetreten. Aus diesem Anlass kann bis zum 30. Juni die Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 f├╝r nur einen einzigen Crew Credit erworben werden. Als weiterer Teil des Jubil├Ąums findet vom 23. Juni bis zum 29. Juni ein spezieller Live Summit statt.

"Wir m├Âchten der Community f├╝r die Unterst├╝tzung der Marke danken. Ihre Leidenschaft und Hingabe treibt uns an, stetig neue Inhalte zu kreierenÔÇť, sagt Olivier Gueydon, Producer, Ivory Tower. "Wir k├Ânnen es kaum erwarten, dass die Community die neue Saison 3 Episode 1: US Speed Tour East spielen k├Ânnen. Und wer jetzt zum ersten Mal auf den Stra├čen der The Crew-Franchise unterwegs ist, erlebt die beste Spritztour der Reihe.ÔÇť

Seit der Ver├Âffentlichung von The Crew 2 erschien eine riesige Auswahl an neuen Inhalten, darunter neun umfangreiche Updates von Summer in Hollywood, bis hin zu dem k├╝rzlich erschienenen Update The Game. Im vergangenen Jahr wurden ebenfalls mehr als 50 Live Summits organisiert. Der Live Summit ist ein w├Âchentlicher PvE-Wettbewerb, indem Spieler:innen in neun Aktivit├Ąten ihr Talent beweisen m├╝ssen. Diese werden aus einem gro├čen Angebot an Gebieten und Disziplinen ausgew├Ąhlt. Seit der Ver├Âffentlichung 2018, wurden au├čerdem mehr als 150 Fahrzeuge in The Crew 2 hinzugef├╝gt.

Mehr zu der Saison 3 Episode 1: US Speed Tour East wird es die kommenden Tage geben. Fest steht aber jetzt schon, dass dieses am 07. Juli erscheinen wird.

Quelle: Pressemitteilung