Das Warten hat ein Ende, denn die neue Season von The Crew 2 startet genau morgen. In der Season 3 Episode 1 geht es um US Speed Tour East.

In Season 3 Episode 1: US Speed Tour East, lädt Motorflix zur größten Tour entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten ein. Jede Woche kann eine neue Etappe in dem Rennen von Stadt zur Stadt entdeckt werden und entlang der Strecke können zudem auch immer wieder spezielle zeitbegrenzte Events absolviert werden. Insgesamt wird es 16 neue Events während dieser Episode geben.

Zusätzlich bringt Season 3 Episode 1 neue Verbesserungen ins Spiel. Dies beinhaltet eine Überarbeitung der LIVE Summits mit einer verbesserten UI, das Implementieren eines großzügigeren Wettkampfsystem und eine Ausweitung der Teilnahme auf Star-Level Spieler. Die neue Season bringt außerdem allgemeine Verbesserungen für das Spiel, inklusive einer Überarbeitung des Punktesystems im Stunt Modus, um Exploits zu verhindern, eine Option Performance-Teile zwischen Fahrzeugen zu tauschen und überarbeitete Checkpoints für mehr als 50 Rennen.

Episode 1: US Speed Tour East wird auch von einem neuen Motorpass begleitet, welcher viele exklusive Fahrzeuge bietet, wie den Porsche 911 Carrera Turbo Pulse Perfomance Ed. (Touring Car), den Pontiac The Judge Sparrow Competition Ed. (Rally Raid), den KTM XBOW-R Spear Racing Ed. (Alpha Grand Prix) sowie kosmetische Items, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und einiges mehr.

Abseits vom Motor Pass wird auch Episode 1: US Speed Tour East weiterhin kostenlose monatliche Fahrzeug-Drops mit sich bringen. Damit können die Spieler:innen neue Fahrzeuge entdecken, wie den Chevrolet Corvette C2 (Street Race) und den Honda CB1000R (Street Race), die beide ab dem 14. Juli verfügbar sind. Während der Episode können noch mehr Fahrzeug, sowie kosmetische Items erwartet werden.

The Crew 2 gibt es für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia.

Quelle: Pressemitteilung