Ubisoft hat bekannt gegeben, dass es eine erneute Free Trail für The Crew Motorfest stattfinden wird. Nach dem überwältigenden Erfolg und der positiven Resonanz auf den Launch vom Spiel, habt ihr nun auch die Möglichkeit den Titel kostenlos auszuprobieren, die zum Start des Spiels keine Gelegenheit dazu hatten. Bis zu fünf Spielstunden sind möglich und der Spielfortschritt kann beim Kauf übernommen werden. Erstmals werden bis zu 20 % Preisnachlass angeboten.

UBISOFT STORE (PC) – Free Trial startet am 9. Oktober um 22 Uhr und endet am 20. Oktober um 16 Uhr. Preisnachlass vom 10. bis 24. Oktober (20% auf die Standard-Edition, 15% auf Gold- und Ultimate-Editions).

– Free Trial startet am 9. Oktober um 22 Uhr und endet am 20. Oktober um 16 Uhr. Preisnachlass vom 10. bis 24. Oktober (20% auf die Standard-Edition, 15% auf Gold- und Ultimate-Editions). PLAYSTATION 4 & PLAYSTATION 5 – Free Trial startet am 10. Oktober um Mitternacht und endet am 20. Oktober um 16 Uhr. Preisnachlass vom 11. bis 18. Oktober (20% auf die Standard-Edition, 15% auf Gold- und Ultimate-Editions).

– Free Trial startet am 10. Oktober um Mitternacht und endet am 20. Oktober um 16 Uhr. Preisnachlass vom 11. bis 18. Oktober (20% auf die Standard-Edition, 15% auf Gold- und Ultimate-Editions). XBOX SERIES X|S & XBOX ONE – Free Trial startet am 10. Oktober um Mitternacht und endet am 20. Oktober um 16 Uhr. Deal der Woche vom 13. bis 16. Oktober auf Xbox One (20% auf die Standard-Edition).

– Free Trial startet am 10. Oktober um Mitternacht und endet am 20. Oktober um 16 Uhr. Deal der Woche vom 13. bis 16. Oktober auf Xbox One (20% auf die Standard-Edition). EPIC GAMES STORE (PC) – Free Trial startet am 9. Oktober um 22 Uhr und endet am 20. Oktober um 16 Uhr. Preisnachlass vom 14. bis 21. Oktober (20% auf die Standard-Edition).

– Free Trial startet am 9. Oktober um 22 Uhr und endet am 20. Oktober um 16 Uhr. Preisnachlass vom 14. bis 21. Oktober (20% auf die Standard-Edition). Auf Amazon Luna ist die Free Trial nicht verfügbar.

In der Free Trial erlebt ihr die lebendige und farbenfrohe Open World der Insel O’ahu auf Hawaii. Im Zuge des Motorfest-Festivals entdecken sie die Autokultur aus ganz neuen Blickwinkeln in thematischen Kampagnen, spannenden Rennen und Live Events. Hunderte legendäre Fahrzeuge aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft können gesammelt werden, um die fahrerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und ebenfalls zur Legende zu werden. Ob allein oder mit einer Crew, die Möglichkeiten sich zu entfalten, Spaß zu haben und sich herauszufordern, sind endlos. Seit dem Launch wurden bereits neue Fahrzeuge und Strecken zu The Crew Motorfest hinzugefügt.

Quelle: Pressemitteilung