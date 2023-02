Es geht auch in diesem Jahr weiter im The Crew-Franchise mit ihrem n√§chsten Teil der sich The Crew: Motorfest nennt. Dazu k√∂nnt ihr bereits euch jetzt schon f√ľr das Insider-Programm anmelden.

Willkommen zum Motorfest! Bei diesem einzigartigen Festival k√∂nnen die Spieler:innen die besten Erfahrungen machen, die die Car Culture Welt zu bieten hat. Motorfest l√§sst Rennsport-Tr√§ume durch eine Reihe von ma√ügeschneiderten Rennen, thematischen Events und anderen einzigartigen Herausforderungen wahr werden - f√ľr jeden Geschmack ist etwas dabei.

‚ÄčThe Crew: Motorfest hat sich an einem der atemberaubendsten und lebendigsten Orte der Erde niedergelassen: auf der Insel O'ahu im hawaiianischen Archipel. Dies ist der perfekte Spielplatz, auf dem Spieler:innen gemeinsam ihre Fahrzeuge ans Limit bringen k√∂nnen: Sie rasen durch die Stra√üen von Honolulu, durch die mit Asche bedeckten Vulkanh√§nge, man√∂vrieren durch den √ľppigen Regenwald, driften auf den kurvigen Bergstra√üen oder entspannen einfach am sonnigen Strand. Allein oder mit ihrer Crew k√∂nnen sie die ganze Insel hinter dem Steuer von Hunderten der legend√§rsten Fahrzeuge erkunden.

Das ist erst der Anfang! Die Spieler:innen k√∂nnen in den kommenden Monaten weitere Details √ľber das gesamte Motorfest-Programm erwarten.

Das Entwicklerteam von Ubisoft Ivory Tower will allen Spielern:innen ein spannendes und ma√ügeschneidertes Erlebnis bieten. Um dies zu erreichen, werden einige der engagiertesten Spieler ab morgen, dem 1. Februar, im Rahmen des Insider-Programms die M√∂glichkeit haben, sich fr√ľhzeitig hinter das Steuer zu setzen. Dieser geschlossene Test, der in verschiedene Phasen unterteilt ist, wird dem Entwicklungsteam helfen, Feedback zu sammeln, um ein optimales Spielerlebnis zum Start und dar√ľber hinaus zu gew√§hrleisten. Die erste Phase des Insider-Programms wird auf den PC beschr√§nkt sein, um schnelle Iterationen zu erm√∂glichen. In den letzten Phasen wird dieser geschlossene Test auch f√ľr Konsolen ge√∂ffnet.

Falls ihr am Insider-Programm teilnehmen m√∂chtet, m√ľsst ihr nur auf folgende Seite gehen thecrewgame.com/insiderprogram und dort findet ihr alle Informationen und k√∂nnt euch f√ľr eine Plattform entscheiden, wo ihr das Spiel spielen m√∂chtet.

The Crew: Motorfest wird noch in diesem Jahr 2023 f√ľr den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung