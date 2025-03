Ubisoft hat die Season 6 von The Crew: Motorfest gestartet und das in Zusammenarbeit mit Red Bull. Dieses Update bringt eine FĂŒlle neuer Inhalte, darunter einzigartige Red Bull-Fahrzeuge, zwei Red Bull-Playlists und „Motorfest: The Podcast“, moderiert von Becky Evans, mit einigen der Top-Athleten von Red Bull wie Yuki Tsunoda.

Die Insel Maui wird ebenfalls ein transformatives Update erhalten, das neue ikonische Orte und den Motorfest x Red Bull Playground einfĂŒhrt. Diese brandneue, riesige Arena zelebriert die energiegeladene Kultur von Red Bull und ist fĂŒr alle Spielerinnen und Spieler kostenlos zugĂ€nglich. Die Spieler:innen können sich hinter die LenkrĂ€der exklusiver Red Bull-Fahrzeuge setzen und zwei neue Playlists entdecken, wĂ€hrend sie die pulsierende AtmosphĂ€re von Maui genießen, die durch atemberaubende nĂ€chtliche Lichteffekte und ĂŒberarbeitete Umgebungen noch verstĂ€rkt wird.

Als Erstes werden die Spielerinnen und Spieler im „Red Bull Speed Clash“ mit kultigen Red Bull-Fahrzeugen auf die Probe gestellt. Dabei treten verschiedene Fahrzeugkategorien gegeneinander an: ein Alpha Grand Prix-Auto gegen ein Flugzeug oder ein Rally Raid-Auto gegen ein Motorrad! Durch den erfolgreichen Abschluss dieser Playlist wird der Ferrari 488 GT3 AF Corse (2016) - Racing freigeschaltet. Am 7. Mai mĂŒssen die Spielerinnen und Spieler dann in „Red Bull Wild Ride“ noch weiter an ihre Grenzen gehen und den Red Bull RB18 im neuen „Action List“-Modus ins GelĂ€nde bringen. Nur die Mutigsten werden diese adrenalingeladene Herausforderung meistern!

Insgesamt werden in Saison 6 17 brandneue Fahrzeuge vorgestellt, die das Motorfest-Erlebnis neu definieren. Besitzer:innen des Year 2 Passes haben exklusiven Zugang zu:

Ford Puma Hybrid Rally 1 (2022) - Rallye am 5. MĂ€rz

BMW M4 Drift Brothers (2024) - Drift am 2. April

Audi RS Q E-tron (2024) - Rallye-Raid am 7. Mai

MINI John Cooper Works GP (2020) - Street Tier 1 am 4. Juni

Zum Start können die Spielerinnen und Spieler den Red Bull RB20 (2024) - Alpha Grand Prix und den KTM X-Bow R Experience Red Bull Ring (2016) - Racing fahren.

Ubisoft Ivory Tower verbessert das Spiel weiterhin auf der Grundlage des Feedbacks der Community und fĂŒhrt neue Updates fĂŒr die LebensqualitĂ€t und die ServicequalitĂ€t ein. Um ein faireres Spielerlebnis zu bieten, wird der Verkehr wĂ€hrend der GipfelwettkĂ€mpfe deaktiviert und die Gangschaltung wurde verbessert, um die Konsistenz zwischen automatischem und manuellem Modus zu gewĂ€hrleisten. Die Änderungen am Fahrverhalten von 65 Fahrzeugen werden im Artikel ĂŒber das Fahrverhaltens-Update fĂŒr Saison 6 beschrieben. PvP in The Crew Motorfest wird durch wöchentliche Themenrennen, XP- und Bucks-Boosts, neue Wetterbedingungen und einen dynamischen Nicht-Kollisionsmodus ebenfalls aufgewertet.

The Crew: Motorfest gibt es fĂŒr den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung