Im Rahmen der gamescom Opening Night Live wurde von Bandai Namco Entertainment Europe ein neuer Traioler zu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes ver├Âffentlicht. Im Trailer wird die Frage gestellt, wer der wahre Feind im Spiel ist.

Im Schatten des Zagros-Gebirges ger├Ąt eine US-Milit├Ąreinheit unter Beschuss durch irakische Streitkr├Ąfte. Das daraus resultierende Feuergefecht l├Âst ein Erdbeben aus, bei dem beide Seiten in die Ruinen eines versch├╝tteten sumerischen Tempels st├╝rzen. Ohne jegliche Kommunikation sitzen unsere Protagonisten in der Falle und m├╝ssen einen Weg finden, um zu entkommen - nicht ahnend, dass etwas Uraltes und B├Âses in den Schatten erwacht ist und nach Blut giert.

In dieser furchterregenden Unterwelt m├╝sst ihr euch fragen, wer Ihr wahrer Feind ist. Die Monster, die sich in den Schatten verstecken oder die anderen Menschen, die mit ihnen in der Falle sitzen? Werdet ihr eure Rivalit├Ąten beiseitelegen, um sich einem gemeinsamen Feind zu stellen? Die Konsequenzen der Entscheidungen k├Ânnten t├Âdlich enden.

Wenn ihr aufmerksam gewesen seit werdet ihr vielleicht eine versteckte Nachricht im Trailer bemerken, die zu einer speziellen Website mit der Geschichte und den Geheimnissen hinter House of Ashes f├╝hrt.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erscheint am 22. Oktober f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung