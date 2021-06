Bandai Namco Entertainment Europ hat den Release-Termin f├╝r The Dark Picture Anthology: House of Ashes bekannt geben. Das Spiel verf├╝gt, wie schon seine Vorg├Ąnger, ├╝ber einen Einzelspieler-Modus, einen Online-Koop-Modus f├╝r zwei Spieler und den Couch-Koop-Modus f├╝r bis zu f├╝nf Spieler.

Irak, 2003. Nachdem sich der Konflikt dem Ende zu n├Ąhern scheint, machen sich CIA Field Operative Rachel King und eine Elite-Einheit des Milit├Ąrs bereit, eine verd├Ąchtige, unterirdische Chemiewaffenfabrik im Zagros-Gebirge zu st├╝rmen. Nachdem sie die Koordinaten erreichen, wird die Einheit von einer lokalen Patrouille aus dem Hinterhalt angegriffen. W├Ąhrend des Gefechts gibt der Boden aufgrund eines Erdbebens nach und beide Seiten st├╝rzen in die Ruinen eines sumerischen Tempels. In der Dunkelheit unter der arabischen W├╝ste ist etwas B├Âsartiges erwacht. Ein Nest von antiken und unheimlichen Kreaturen haben nun neue Beute, die sie gnadenlos zur Strecke bringen wollen.

Grauenhafte Entdeckungen und schwierige Entscheidungen warten auf die ├ťberlebenden, die durch die unterirdischen H├Âhlen versuchen, der t├Âdlichen Gefahr zu entkommen. Werden sie ihr eigenes ├ťberleben priorisieren oder ihre ├ängste und pers├Ânlichen Feindschaften ├╝berwinden, um sich der Bedrohung gemeinsam zu stellen?

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erscheint in der Standard und Pazuzu Edition und wird digital im Bundle mit Man of Medan und Little Hope enthalten sein.

Pazuzu Edition: Enth├Ąlt neben dem Spiel noch eine exklusive Figur von einer Unterweltkreatur (9x9x10 cm), eine Sammelbox, einen Metallanstecker, einen exklusiven Kunstdruck, Sticker und Zugang zum Vorbestellerbonus, dem CuratorÔÇÖs Cut.

Vorbestellerbonus: Sofortiger Zugang zum Curator's Cut, mit dem es möglich ist, Szenen aus einer neuen Sicht zu sehen und mit anderen Charakteren zu spielen, womit andere Entscheidungen und Konsequenzen freigeschaltet werden.

The Dark Pictures Anthology ist eine Reihe von eigenst├Ąndigen, sich verzweigenden Cinematic Horror Games, die in regelm├Ą├čigen Abst├Ąnden ein neues, erschreckendes Erlebnis bieten sollen. Die Spiele sind untereinander nicht verbunden und bieten jedes Mal eine neue Geschichte, ein neues Setting und neue Charaktere.

Am 22. Oktober 2021 erscheint das Spiel f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5. Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung