Prime Matter und GoldKnights freuen sich ├╝ber die M├Âglichkeit, euch einen neuen Blick auf das Gameplay ihres kommenden Deb├╝t-Titels, des Action-RPGs The Last Oricru, werfen zu lassen.

Im Spiel zieht ihr in den blutigen B├╝rgerkrieg um die Vorherrschaft auf Wardenia. Das Einzelspieler- und Koop-Erlebnis kombiniert sinnvolle Story-Entscheidungen mit einem anspruchsvollen und f├Ąhigkeitsbasierten Kampfsystem, das die Spieler sowohl im 1-gegen-1-Kampf als auch in Massenschlachten gegen mehrere Feinde herausfordern wird.

The Last Oricru bietet ein Koop-System, das nach dem Tutorial f├╝r das gesamte Spiel zug├Ąnglich ist. Ein Hop-in/Hop-out-System erm├Âglicht es einem zweiten Spieler, jederzeit in die Action einzusteigen und genauso einfach wieder auszusteigen. Ein Level-Match sorgt f├╝r ein reibungsloses Erlebnis. Das Koop-System bietet eine weitere integrale Ebene des Spiels und erm├Âglicht spezielle Kettenreaktionen mit einem Koop-Partner, neue Wege und R├Ątsel, die angegangen werden k├Ânnen, und sogar spezielle Boss-Fallen, die alleine nicht aktiviert werden k├Ânnten.

2022 erscheint das Spiel digital f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung