CI Games enth├╝llt w├Ąhrend der gamescom Opening Night Live den neuen Dark-Fantasy-Action-RPG The Lords of the Fallen. Das von Hexworks (einem CI Games-Studio) entwickelte Reboot des 2014er-Hits Lords of the Fallen befindet sich aktuell in der Entwicklung und nutzt die Unreal Engine 5.

In einem dreimin├╝tigen Cinematic-Trailer, gesprochen von Schauspieler Joseph Quinn (Stranger Things, Game of Thrones), wird The Lords of the Fallen und das neue Dark-Fantasy-Setting des Spiels pr├Ąsentiert. CI Games enth├╝llte au├čerdem den neuen Titel und das Logo des Spiels sowie ein Key Art, das die riesige Welt zeigt, die in das Reich der Lebenden und das der Toten aufgeteilt ist ÔÇô ein zentrales Gameplay-Feature.

The Lords of the Fallen spielt mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und bietet ein v├Âllig neues Abenteuer in einer riesigen, vernetzten Welt, die mehr als f├╝nfmal so gro├č ist als die des ersten Spiels. Ein umfangreiches RPG-Erlebnis voller Nebenquests, fesselnder Charaktere und einer reichhaltigen Geschichte, in dem Spielerinnen und Spieler ihren eigenen Helden erstellen m├╝ssen, bevor sie die Einzelspielerkampagne in Angriff nehmen k├Ânnen. Zus├Ątzlich wird es m├Âglich sein, eine zweite Spielerin oder einen zweiten Spieler einzuladen, die sich ihrem Abenteuer im ununterbrochenen Online-Koop anschlie├čen ÔÇô ein neues Feature f├╝r das Franchise.

Hexworks wird von Executive Producer Saul Gascon (Dead by Daylight, PayDay 2) und Creative Director Cezar Virtosu (Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed: Origins) geleitet. Gegr├╝ndet im Jahr 2020, leiten sie ein globales Team von ├╝ber 75 internen Entwicklerinnen und Entwicklern und ein Netzwerk von externen Partnerinnen und Partnern, die zusammenarbeiten, um eine neue dunkle Vision f├╝r die geteilten Welten von The Lords of the Fallen zu schaffen. Der Titel wird von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt und ist exklusiv f├╝r Konsolen der neuen Generation und PC konzipiert.

"The Lords of the Fallen ist der geistige Nachfolger, den sich Fans des Originaltitels schon immer gew├╝nscht haben", so Cezar Virtosu, Creative Director. "Das Spiel ist deutlich gr├Â├čer, mit einer riesigen, miteinander verbundenen Welt, die Spielende alleine oder mit Freundinnen und Freunden erkunden k├Ânnen. Es ist d├╝sterer und herausfordernder, mit schnelleren seelen├Ąhnlichen K├Ąmpfen, einer st├Ąrkeren Thematik, einer reichhaltigeren Erz├Ąhlung, tieferen RPG-Systemen und einer fesselnderen Geschichte."

Sp├Ąter in diesem Jahr wird es einen vollst├Ąndigen Gameplay-Reveal geben.

Das Spiel wird f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

