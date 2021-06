The Persistence Enhanced ist erhältlich für den PC und PlayStation 5. Die Xbox Series X|S wird aber noch etwas dauern.

The Persistence Enhanced erhöht die Atmosphäre und Spannung mit verbesserten Licht- und Partikeleffekten und dem Hinzufügen eines Raytracing-Qualitätsmodus für Xbox Series X und PlayStation 5, der auch ein immersives haptisches Feedback über DualSense beinhaltet. Diese Verbesserungen erstrecken sich auch auf den PC neben Raytracing über DXR und NVIDIA® DLSS, die speziell für unterstützte RTX-Karten implementiert wurden.

"The Persistence war auf einem ziemlich langen Weg, von PSVR im Jahr 2018 zu PS4, Xbox One und Steam vor etwas mehr als einem Jahr, um endlich auf die neuesten Konsolenplattformen und DXR-Hardware zu kommen." sagte Graeme Ankers, Geschäftsführer von Firesprite. "Wir wollten in jeder Phase sicherstellen, dass wir unserer ursprünglichen Vision des Spiels treu bleiben, und wir glauben, dass wir dies mit der Enhanced Edition und den aufregenden neuen Technologien erreicht haben!“

The Persistence Enhanced wird als eigenständiger kostenpflichtiger digitaler Download und auch als kostenloses Upgrade für bestehende Besitzer von The Persistence auf den Plattformen PlayStation 4, Xbox und Steam erhältlich sein. Der Verlagspartner Perpetual Games wird auch eine PlayStation 5-Box-Edition nur in Einzelhandelsgeschäften in Europa veröffentlichen.

Quelle: Pressemitteilung