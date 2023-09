Ab auf die Stra├če und die Stra├čen vor ├ťberf├Ąllen sichern. In The Precinct sind wir Officer Nick Cordell Jr. und als frischgebackener Polizist, der gerade die Akademie abgeschlossen hat, stehen wir an

vorderster Front der Verteidigung der B├╝rger von Averno. Wir haben auf der gamescom das Spiel ein bisschen anspielen k├Ânnen und das zeigen wir euch hier.

Das Spiel ist eine Kombination aus Polizeisimulationsdetails mit Action-Sandbox-Spektakel. Und das ganze steht dem Spiel wirklich gut. Wir kontrollieren und reagieren auf Eins├Ątze um kleine und m├Ąchtige Kriminelle zu bek├Ąmpfen. Egal ob spannende Verfolgungsjagen oder Schie├čereien mit den Verbrechern. Alles bietet das Spiel.

Gerade bei Verfolgungsjagden mit dem Auto und Helikopter kommt es auf unser k├Ânnen an. Um so dichter wir am Verbrecher sind, desto mehr Hilfe k├Ânnen wir bekommen durch Stra├čensperren, Nagelbretter und mehr Streifenwagen. Alles soll uns helfen, die Verbrecher zu stellen und am Ende in Gefangenschaft zu nehmen.

Das Spiel spielt in den 1980er Jahren, bietet in der Nacht eine gro├če Neon-Noir-Pracht und verf├╝gt nat├╝rlich ├╝ber ein Tag-Nacht-Zyklus und dynamischen Wetter.

Im Jahr 2024 soll das Spiel f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung