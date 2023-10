Elohim ermöglicht euch einen ersten Einblick in die philosophische Rätselwelt von The Talos Principle 2 in Form einer Standalone-Demo auf Steam. Dieser Teaser gibt einen ersten Einblick in die neue Welt und präsentiert eine liebevoll zusammengestellte Auswahl an Puzzles, aus verschiedenen Locations des Spiels.

The Talos Principle 2 geht gleich mehrere Schritte weiter, als das beliebte Original - mit mehr hirnverknotenden Rätseln, neuen Puzzle-Mechaniken, einer tiefgehenden Story, mehr Geheimnissen, die es zu entdecken gilt und der größten und abgefahrensten Welt, die Croteam je erschaffen hat.

Die lang erwartete Fortsetzung erscheint am 02. November für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X.

Quelle: Pressemitteilung