Der nÀchste Teil der Rainbow Six-Reihe geht am 16. September mit Tom Clancy's Rianbow Six Extraction am Start. Dieses hat Ubisoft bei digitalen Event Ubisoft Forward bekannt gegeben.

Die Entwicklung von Rainbow Six Extraction, frĂŒher bekannt unter dem Titel Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, wird von einem erfahrenen Team von Veteranen bei Ubisoft Montreal geleitet. Inspiriert vom langjĂ€hrigen Erbe der Koop-Rainbow-Six-Shooter, ist Rainbow Six Extraction ein brandneues taktisches Koop-PvE-Erlebnis, das die Operator zusammenbringt, um gegen eine mysteriöse Bedrohung zu kĂ€mpfen.

Vor drei Jahren stĂŒrzte in der idyllischen Stadt Truth and Consequences ein Meteor auf eine Gemeinde in New Mexico nieder und setzte einen unbekannten Parasiten frei. Eine Handvoll Operator aus Rainbow Six Siege konnte den ersten Ausbruch scheinbar eindĂ€mmen - bis der Chimera-Parasit, tödlicher denn je, an mehreren Orten in den USA wiederauftauchte. Um diese Bedrohung zu bekĂ€mpfen, wurde das Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team (REACT), eine hochspezialisierte und gut ausgestattete Organisation, von Eliza "Ash" Cohen, Dr. Elena "Mira" Álvarez und Jordan "Thermite" Trace gegrĂŒndet.

In Extraction schließt ihr euch dem REACT-Team an und stellen eine ein- bis dreiköpfige Truppe aus bekannten und beliebten Operator aus Rainbow Six Siege zusammen, um sich mysteriösen außerirdischen Kreaturen, den Archaeen, zu stellen. Nach Abschluss jedes Missionsziels muss eine schwierige Entscheidung getroffen werden: abziehen und die Belohnungen einsammeln oder weiter vordringen, um sich hĂ€rteren Gegnern zu stellen und grĂ¶ĂŸere Belohnungen in einem herausfordernden und intensiven Erlebnis zu verdienen. Scheitern könnte allerdings bedeuten, dass vorĂŒbergehend ein Operator nicht mehr zur VerfĂŒgung steht, der innerhalb der EindĂ€mmungszone als "Missing in Action" (MIA) gefangen gehalten wird. Um einen MIA-Operator zu bergen, mĂŒsst ihr euch zusammenschließen und in einer Rettungsmission alles riskieren.

Es kann aus 18 Rainbow Six-Operatoren gewĂ€hlt werden, die jeweils mit spezieller REACT-AusrĂŒstung, Waffen, Gadgets und FĂ€higkeiten ausgestattet sind und gemeistert werden mĂŒssen. Die Vielfalt und die unterschiedlichen Spielstile jedes Operators ermöglichen grenzenlose Optionen bei der Anpassung des Koop-Rosters; die richtige Balance in jedem REACT-Team zu finden, wird der SchlĂŒssel zum Erfolg sein. Der Einsatz von strategischer AusrĂŒstung in unvorhersehbaren EindĂ€mmungszonen ist entscheidend fĂŒr das Sammeln von Informationen, die benötigt werden, um die außerirdische Bedrohung zu stoppen.

Die EindĂ€mmungszonen in vier Regionen in den USA werden aggressiv vom Parasiten beherrscht und schaffen ein sich entwickelndes und instabiles Ökosystem innerhalb ihrer Mauern. Mit einer Auswahl von 12 einzigartig gestalteten Karten mit vielen Herausforderungen, Verseuchungen und Feinden, die im Schwierigkeitsgrad stets steigen, entwickeln sich die Gefahren stĂ€ndig weiter. Je tiefer man in die Karte eintaucht, desto wertvoller sind die Belohnungen, aber umso grĂ¶ĂŸer sind auch die Risiken, denen sich die Gruppe stellen muss.

Ihr, die sowohl Rainbow Six Siege als auch Rainbow Six Extraction besitzen und spielen, schalten sofort die 18 Operator in Rainbow Six Siege frei und erhalten in beiden Spielen die Elite-Kosmetikpakete von United Front.

Die Standard Edition und Deluxe Edition von Rainbow Six Extraction können ab sofort vorbestellt werden. Spieler, die Rainbow Six Extraction vorbestellen, erhalten das “Orbitaler Zerfall”-Paket mit exklusiven epischen GegenstĂ€nden, darunter die Orion Uniform und die Kopfbedeckung fĂŒr Finka und Lion, den universellen Waffenskin “Vaporisiert” und den Bruchlandung-Talisman.

Am 16. September erscheint das Spiel fĂŒr den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia.