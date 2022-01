Ubisoft hat zum Start der im Xbox Game Pass veröffentlichte Spiel zwei Trailer veröffentlicht zu Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction.

Wie bereits am 5. Januar 2022 im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt gegeben wurde, wird Rainbow Six Extraction am 20. Januar 2022 im Game Pass für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. Das Spiel wird auch auf PlayStation 4, PlayStation 5 und Google Stadia.

Zusätzlich bietet ein weiterer Trailer nun einen ausführlichen Überblick über die tödlichen Archaeen, gegen die die Spieler:innen antreten müssen:

Quelle: Pressemitteilung