W├Ąhrend der Rainbow Six Sige Community & Game Celebration, wurden die Pl├Ąne f├╝r die Zukunft von Siege bekannt gegeben. Die kontinuierliche Unterst├╝tzung und Erweiterung, werden in Year 6 und in Zukunft weiterhin fortlaufen.

Im Laufe des Jahres werden Ver├Ąnderungen im Kern-Gameplay vorgenommen, neue Funktionen zur F├Ârderung positiven Verhaltens, Verbesserungen der Nutzungsqualit├Ąt und eine umfangreiche Roadmap f├╝r Year 6, sowie die Nationalit├Ąten der neuen Operator und ├╝berarbeitete Karten, enth├╝llt.

Das Spiel hat w├Ąhrend Year 5 bereits einige Updates gebracht, darunter Kern-Updates wie Match Replay, Farbkorrektur-Anpassungen, sechs Operator und eine komplette ├ťberarbeitung von Tachanka und vielem mehr. Das langj├Ąhrige Engagement von Ubisoft setzt sich auch in Year 6 fort, um allen Spieler:innen ein weiterhin taktischeres, faires und stabiles Spielerlebnis zu bieten.

YEAR 6 ROADMAP

Crimson Heist, die erste Season von Year 6, stellt den neuen Angreifer aus Argentinien und eine ├╝berarbeitete Version der Karte Grenze vor. Diese Season ist ab morgen auf dem PC Testserver spielbar. Season 2 f├╝hrt einen Operator aus den Nakoda-Nationen und die ├╝berarbeitete Karte Favela ein. Der Operator aus Season 3 kommt aus Kroatien. In Season 3 werden drei Karten leicht ├╝berarbeitet. Letztlich kommt der letzte Operator dieses Jahres aus Irland samt der ├╝berarbeiteten Karte Outback.

SPIELERVERHALTEN

Die erste Version des Rufsystems wurde in der vergangenen neuen Season im Hintergrund getestet, welches f├╝r die Spieler:innen nicht sichtbar war. Das Ziel dieses Tools ist es, positives Verhalten im Spiel zu f├Ârdern, indem Spieler:innen mit positivem Einfluss auf das Spiel mit Ingame-Inhalten belohnt werden, w├Ąhrend negatives Verhalten bestraft wird, indem z.B. der Zugang zu Ranglisten-Matches eingeschr├Ąnkt wird. Dieses Tool wird f├╝r die Spieler nun sichtbar, um sie dar├╝ber zu informieren, wie die pers├Ânliche Punktzahl erh├Âht und das Verhalten verbessert werden kann. Das Tool wird im Laufe von Year 6 eingef├╝hrt.

Da Streamer ein wichtiger Teil der Community sind, wurde ein Streamer-Modus erstellt, mit welchem die Content-Creator ihre Anonymit├Ąt beim Spielen ├╝berwachen k├Ânnen. Mithilfe dieses Tools k├Ânnen Streamer ihren Namen, Region, und Ping verbergen, alle weiteren Spieler im Match ausblenden und eine versteckte Matchmaking-Verz├Âgerung einf├╝gen. Dar├╝ber hinaus k├Ânnen die aktuelle Freigabestufe und das Profilbild versteckt werden. Eine erste Version dieses Features ist auf dem Crimson Heist Testserver verf├╝gbar.

KERN-GAMEPLAY-UPDATES

Ein neues Sekund├Ąrger├Ąt erscheint in Rainbow Six Siege ÔÇô das Gonne-6. Diese Sekund├Ąrwaffe mit einem Schuss im Magazin ist in der Lage alle kugelsicheren Ger├Ąte zu zerst├Âren, bietet eine neue Auswahloption und erm├Âglicht somit neue taktische M├Âglichkeiten. Die erste Version des Gonne-6 steht f├╝r Operator Glaz, Dokkaebi, Lion, Finka, Gridlock, Amaru, Iana und Zero auf dem Crimson Heist Testserver bereit.

Operator sind nun in der Lage Kameras und Ger├Ąte nach ihrem Tod zu steuern. Diese ├änderung wurde vorgenommen, um die Supportphase im Match zu verbessern. Somit k├Ânnen ausgeschiedene Operator ihr Team besser unterst├╝tzen. Dieses Feature ist f├╝r einen sp├Ąteren Zeitpunkt in Year 6 geplant.

Ein weiteres Feature erm├Âglicht es den Angreifern, w├Ąhrend der Vorbereitungsphase, den Operator und die Ausr├╝stung beliebig oft zu wechseln. Dies dient dazu, Angriff und Verteidigung auszugleichen und das Auskundschaften taktischer zu gestalten. Dieses Feature ist f├╝r Year 6 geplant.

Als letztes Gameplay-Update, wird R├╝stung auf Gesundheit umgestellt, sodass Spieler:innen eine bessere ├ťbersicht erhalten, wie viel Schaden sie insgesamt nehmen k├Ânnen. Dieses Feature ist f├╝r Year 6 geplant.

QUALITY OF LIFE

Dar├╝ber hinaus sind in Year 6 Verbesserungen der Nutzungsqualit├Ąt geplant: DDoS-Angriffe, die in diesem Jahr bereits um 90% zur├╝ckgegangen sind, werden weiterhin ein Schwerpunkt sein, sodass das Spielerlebnis verbessern werden kann. Das Technikteam arbeitet eng mit unserem Partner, Microsoft Azure, zusammen, um die Matchmaking-Zeit mehr zu reduzieren und die Stabilit├Ąt der Server zu verbessern. Zu guter Letzt versucht das Entwicklerteam, die Gr├Â├če des Spiels generell zu verringern. Dabei handelt es sich um eine fortlaufende Ma├čnahme, die bereits im Gange ist und f├╝r die Spieler:innen im Laufe des Jahres immer sichtbarer wird.

ANPASSUNG

Operator erhalten in Year 6 mehr Anpassungsm├Âglichkeiten: Elite-Skins k├Ânnen angepasst und andere Ausr├╝stungsgegenst├Ąnde k├Ânnen zum Outfit hinzugef├╝gt werden, um ein komplett individuelles Ausr├╝stungsset zu erstellen.

Als ├ťberraschung verk├╝ndete Ubisoft eine Partnerschaft mit Capcom und ihrem Survival-Horror-Franchise Resident Evil: ein Elite-Skin inspiriert von Resident Evil-Veteranin Jill Valentine f├╝r Zofia und weitere Resident Evil X Rainbow Six Siege-Skins sind f├╝r Year 6 geplant. Ubisoft hat sich au├čerdem mit Creative Director Ikumi Nakamura zusammengetan und pr├Ąsentiert in Zukunft eine gro├če Auswahl an neuen Skins, zun├Ąchst f├╝r Echo und Dokkaebi, die am 2. M├Ąrz ver├Âffentlicht werden.

Quelle: Pressemitteilung