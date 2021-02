Die kompletten ersten Inhalte der ersten Season von Tom Clancy's: Rainbow Six Siege Year 6: Crimson Heist wurden bekannt gegeben. Die neue Season führt Flores ein, einen neuen Operator aus Argentinien, der dem Rainbow Six-Team beitreten darf. Zusätzlich erscheint eine komplette Überarbeitung der Karte Grenze sowie neue Features und Elite-Skins.

{youtube}Autpua1TPHw{/youtube}

Crimson Heist führt einen brandneuen Angreifer ein: Flores. Flores ist mit einem einzigartigen Gadget, dem RCE-Ratero, ausgestattet, womit er ein ferngesteuertes Explosivgerät vor seinen Füßen platzieren kann und dieses für eine begrenzte Zeit über die Karte steuern kann. Läuft der Timer ab (oder unterbricht Flores diesen selbst), schaltet sich das Gerät scharf, wird kugelsicher und aktiviert einen kurzen Zeitzünder, bevor es dann explodiert. Flores kann entweder mit einer AR33 oder einer SR-25 als Primärwaffe, und mit einer GSH-18 als Sekundärwaffe ausgerüstet werden.

{youtube}ishKavFy4cY{/youtube}

Neben dem neuen Operator wurde die Karte Grenze komplett überarbeitet und besitzt nun einen Innenbalkon, der die Ost-Treppe mit dem Pausenraum verbindet. Das Badezimmer wurde ebenfalls erweitert und ist mit den Schaltern verbunden. Die Überarbeitung bringt eine neue, herausfordernde Umgebung mit blockierten Eingängen, weniger zerstörbaren Wänden und zusätzlichen Außentreppen.

Mit der neuen Season kommt ebenfalls ein neues Sekundärgerät, das "Gonne-6“. Diese neue Waffe fügt weichen Wänden und Operatoren wenig Schaden zu. Dieses Sekundärgerät sollte die Herausforderugen der "20-Sekunden-Meta“ und der im Year 5 vorhandenen Verteidigungs-Meta entgegenwirken. Darüber hinaus werden zusätzliche Updates, die in der Future of Siege vorgestellt werden, in dem Crimson Heist-Testserver implementiert, um von Spieler:innen Feedback zu erhalten: Match Replay Beta und Streamer-Modus.

Zusätzlich kann der neue Elite-Skin für Kali: Masterframe Prototyp I angeschaut werden. Dieser erscheint am 22. Februar.

Quelle: Pressemitteilung