Ubisoft hat bekannt gegeben, dass die Season 3 von Jahr 6 in Tom Clancy's: The Division 2 an den Start geht. In Season 3 B√ľrde der Wahrheit muss die schwer fassbare Alani Kelso gefunden werden. Sie hat eine Spur von Informationen hinterlassen, der die Spielenden folgen k√∂nnen. Auch wenn ihre Zugeh√∂rigkeit unklar ist, ist das Auffinden von Alani entscheidend, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Spielerinnen und Spieler k√∂nnen sich einen einzigartigen kosmetischen Gegenstand verdienen, wenn sie die Season abschlie√üen, und zur Feier des Jubil√§ums von The Division 2 im M√§rz werden neue Kosmetika erh√§ltlich sein. Dar√ľber hinaus wird der Speicherplatz erh√∂ht, mit 50 zus√§tzlichen Pl√§tzen f√ľr Besitzer der Warlords of New York Expansion und weiteren 50 Pl√§tzen f√ľr Besitzer des Year 1 Pass. Die zus√§tzlichen Speicherpl√§tze f√ľr Standard-Charaktere werden auf die Hardcore-Charaktere √ľbertragen.

Saisonale Modifikatoren

Saisonale Modifikatoren wurden √ľberarbeitet und sind in dieser Season eine zentrale Gameplay-Komponente. Aktive Modifikatoren k√∂nnen nun fr√ľher aktiviert werden, was das saisonale Erlebnis noch zug√§nglicher macht. Au√üerdem k√∂nnen Spieler:innen, die Modifikatoren ausger√ľstet haben, Season-EP-Boni freischalten.

Die Modifikatoren der Season 3 drehen sich um Taktiken mit hohem Risiko und hoher Belohnung und bieten m√§chtige Kampfboni. Der neue Globale Modifikator belohnt Spielerinnen und Spieler, wenn sie sich auf einen riskanten Kampf einlassen und gew√§hrt St√§rkungseffekte, wenn sie mehr Momentum gewinnen. ‚Äč In dieser Season gibt es einen einzigen Feindmodifikator, der Feinde st√§rkt und dessen Intensit√§t mit dem Fortschritt der Spieler:innen in der Season zunimmt.

Manhunt Scouts

Die Manhunt Scouts kehren zur√ľck, mit w√∂chentlichen Scout-Missionen, die ben√∂tigt werden, um die Climax-Mission zu erreichen. Wenn alle Aktivit√§ten in einer Scout-Mission abgeschlossen sind, erhalten die Spielerinnen und Spieler ein einzigartiges Collectible, das mit der Geschichte der Season verbunden ist. Die Manhunt-Missionen k√∂nnen alleine gespielt werden, oder die Spieler:innen k√∂nnen sich in einer Vierergruppe zusammenschlie√üen, um das Ziel auszuschalten. Die Spielerinnen und Spieler k√∂nnen im Laufe des Spiels exklusive Exoten freischalten, wie zum Beispiel den exotischen Rucksack Birdie's Quick Fix, der als Belohnung bei jedem Schwierigkeitsgrad fallen gelassen werden kann, wobei h√∂here Schwierigkeitsgrade den Spieler:innen bessere Chancen bieten. Wenn Spielerinnen und Spieler die Climax-Mission Manhunt abschlie√üen, wird die Climax-Mission im Schwierigkeitsgrad Master freigeschaltet.

Seasons 2.0-Verbesserungen

Es gibt neue Verbesserungen bei den Priorit√§tszielen, darunter das neue System der t√§glichen Wiederauff√ľllung, das alle 24 Stunden drei kostenlose Wiederholungsw√ľrfe bietet.

Modifikatoren können durch das Fortschreiten der Saisonreise anstelle von Prioritätszielen verdient werden.

Seasonpass-EP können jetzt in allen Open-World-Aktivitäten verdient werden.

Quelle: Pressemitteilung