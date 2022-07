Es gibt etwas zu feiern, denn Trackmania feiert sein zweites Jubiläum mit der Ankündigung einer völlig neuen Sommersaison. Trackmania ist stolz darauf, dass sich Spieler:innen auf der ganzen Welt im zweiten Jahr in Folge selbst übertroffen haben: Es wurden mehr als 280.000 Strecken, 35.700 3D Blöcke und Elemente sowie 125.000 Auto-Skins erstellt und geteilt. Zudem wurden fast 100.000.000 persönliche Bestleistungen erzielt!

Mit der brandneuen offiziellen Kampagne ist der Sommer nun auch in Trackmania angekommen. Die Sommer 2022-Kampagne ist Trackmanias 9. Saisonale Kampagne und ab dem 1. Juli kostenlos verfĂĽgbar. Enthalten sind 25 weitere Strecken und 100 neue Medaillen, die es zu sammeln gilt.

"Trackmania, One Million Trees" ist eine Green Game Jam-Initiative von Spielenden für Spielende, um Aufmerksamkeit auf den positiven Effekt des Pflanzens von Bäumen zu lenken. Ein Community-Wettbewerb lädt alle Spielenden vom 1. Juli bis zum 15. September ein, grüne Strecken zu kreieren und innerhalb der Strecken das Wissen über Umweltherausforderungen und mögliche Lösungen zu teilen. Die besten 7 Strecken werden für die „Trackmania Green Week“ ausgewählt, welche am 3. Oktober startet.

Ab Freitag, dem 8. Juli, 18:30, bis zum 11. Juli, 18:55, erhalten alle Spieler:innen kostenlosen Zugang zu den exklusiven Track Of The Day-Servern und den Cup Of The Day-Inhalten, welche normalerweise exklusive premium Inhalte sind. Dadurch werden die herausragenden Strecken hervorgehoben, die von Spielenden für Spielende kreiert wurden. Beide Inhalte ermöglichen es allen, die eigene Medaillensammlung zu bereichern, neue Trophäen zu verdienen und in der Weltrangliste aufzusteigen.

Quelle: Pressemitteilung