Das Spiel Trek To Yomi ist ein Samurai-Cinematic-Action-Adventure und in K├╝rze wird dieses auch schon erscheinen.

Bushido-Enthusiasten k├Ânnen sich eine Pause vom Studium der Klinge g├Ânnen, um die wundersch├Âne Atmosph├Ąre von Trek to Yomi in einem neu ver├Âffentlichten erweiterten Gameplay-Video zu genie├čen, das den Beginn von Hirokis Reise zur Vergeltung zeigt.

Ein junger Schwertk├Ąmpfer schwor seinem sterbenden Meister seine Stadt und die Menschen, die er liebt gegen alle Gefahren zu sch├╝tzen. Im Angesicht einer Trag├Âdie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen.

Trek To Yomi erscheint am 05. Mai f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung