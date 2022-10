Nacon und das Entwicklungsstudio Urban Games haben angekündigt, dass die Transport Fever 2 Konsolen-Edition in Entwicklung ist. Das Spiel, welches PC-Fans bereits die Möglichkeit bietet, alle Arten von Verkehrsinfrastrukturen auf der ganzen Welt zu erstellen, erhält 2023 Konsolenversionen.

Diese bieten eine für das Spielen auf Konsole angepasste Steuerung und Benutzeroberfläche sowie eine noch bessere Grafik dank einer kompletten Überarbeitung aller Fahrzeuge, darunter Züge, Busse, Flugzeuge und Schiffe.

In der Transport Fever 2 Konsolen-Edition entwickeln die Fans Land-, See- und Luftverkehrsrouten. Sie tragen zur Entwicklung der Wirtschaft bei und müssen ihre Kreationen an den Wandel der Städte und der Gesellschaft anpassen, während sie ein Transportimperium aufbauen und die größten logistischen Herausforderungen von 1850 bis heute meistern.

"Wir freuen uns, mit Urban Games und ihrem talentierten Team für die Veröffentlichung und den Vertrieb dieses großen Erfolges zusammenzuarbeiten, der nun auch auf den Konsolen erlebt werden kann. Dieses Spiel passt sehr gut zur Ausrichtung von NACON, da es ein besonderes Erlebnis für leidenschaftliche Fans bietet", erklärt Alain Falc, CEO von NACON.

"Wir sind sehr froh, dass wir dem Wunsch der Community nachkommen und Transport Fever 2 auf die Konsolen bringen können. Unser Team freut sich darauf, das Transport Fever 2-Ökosystem noch weiter wachsen zu sehen und mit NACON haben wir den idealen Partner für diese nächsten Schritte gefunden", sagt Basil Weber, CEO von Urban Games.

Transport Fever 2 Konsolen Edition wird im Februar 2023 für die PlayStation 4, PlayStation 5. Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung