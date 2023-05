Nacon und RaceWard, das Rennsportlabel von Nacon Studio Milan, stellen euch das Open Roads Feature von TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 vor. Das offizielle Spiel zur Tourist Trophy wird am 11. Mai 2023 f├╝r PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erh├Ąltlich sein.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 bietet mit dem neuen Open Roads-Feature die M├Âglichkeit, die Isle of Man und ihre 200 km langen ber├╝hmten Stra├čen frei zu befahren. Die im Ma├čstab 1:1 nachgebaute offizielle Strecke der Tourist Trophy ist der Ausgangspunkt f├╝r eine Reihe von Aktivit├Ąten ÔÇô vom Karrieremodus ├╝ber Zeitfahren bis hin zu Massenstarts und anderen Herausforderungen.

Zum allerersten Mal enth├Ąlt TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 neue, miteinander verbundene und offene Strecken. Darunter befinden sich ber├╝hmte Kurse wie St John's und Clypse. Dar├╝ber hinaus hat RaceWard auch eigene neue Strecken hinzugef├╝gt, so dass das Innere der Insel und der Snaefell Mountain erkundet werden k├Ânnen.

Das neue TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 ist damit zu einer Motorradwelt geworden. Auf der Karte gibt es viele Sehensw├╝rdigkeiten zu entdecken und ist au├čerdem eine Quelle f├╝r viele Informationen ├╝ber die Geschichte der Insel und den kultigen Wettbewerb. Wer neugierig ist, kann alle Informationen, die gesammelt werden, im Journal-Men├╝ nachlesen.

Neue Funktionen und Inhalte in TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3:

Die offizielle Tourist Trophy-Strecke

Insgesamt 200 km befahrbare Stra├čen mit unterschiedlichen Herausforderungen, darunter 60 km f├╝r den Snaefell Mountain Course

32 verschiedene historische und aktuelle Strecken

Fast 40 Superbike- und Supersport-Motorräder

├ťber 20 offizielle Fahrer der TT Isle of Man

Verbesserte Fahrphysik f├╝r pr├Ąziseres Kurvenfahren und Bremsen

Eine breite Palette von Motorrad-Upgrades f├╝r eine bessere Leistung

Ein "Open Roads"-Feature, mit dem die Isle of Man erkundet werden kann

Vier Spielmodi und darunter elf verschiedene Arten von Aktivit├Ąten, wovon zwei individuell angepasst werden k├Ânnen

Multiplayer mit offenen oder privaten Online-Lobbys

Online-Wettbewerbe mit w├Âchentlichen und monatlichen Events

Ein Gen-├╝bergreifend kompatibles Spiel

Der Kauf einer beliebigen Version des Spiels erm├Âglicht den Zugriff auf die Next-Gen- und Old-Gen-Versionen des Spiels f├╝r dieselbe Plattform

Das Spiel erscheint am 11. Mai.

Quelle: Pressemitteilung