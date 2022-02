Nacon und Big Bad Wolf Studio haben ein Entwicklertagebuch zu Vampire: The Masquerade Swansong veröffentlicht. Das Video dreht sich um die zentralen Themen des Spiels.

Eliott Hipeau, Lead Quest Designer bei Big Bad Wolf, spricht zunächst über die DNA des Studios und darüber, was ihre Spiele besonders macht. Wie auch schon The Council ist auch Vampire: The Masquerade – Swansong ein RPG mit starkem Story-Fokus. Die vielfältigen Abzweigungen der Erzählung hängen von getroffenen Entscheidungen, aber auch von der Art ab, wie die drei Hauptcharaktere gespielt werden. Über die Character-Sheets im Spiel können Stärken und Schwächen des jeweiligen Charakters analysiert sowie Fähigkeiten und Vampirische Disziplinen ausgebaut werden. Dies eröffnet neue Möglichkeiten Probleme zu lösen und die Geschichte in bestimmte Richtungen zu lenken.

In der Welt von Vampire: The Masquerade leben Vampire unter den Menschen und verbergen ihre wahre Natur. Dies ist die Grundlage für die sozialen Interaktionen im Spiel und die daraus resultierenden Dynamiken sind ein zentraler Aspekt dessen: Die Hauptcharaktere sind gezwungen ihre Fähigkeiten zu nutzen, um Spuren zu verwischen oder andere davon zu überzeugen, ihnen ihre Geheimnisse anzuvertrauen. Hier tritt die RPG-Komponente des Titels noch weiter in den Vordergrund, denn jeder NPC hat sein eigenes Set an Skills und die eigenen Fähigkeiten sind entscheidend, um in Gesprächen die Oberhand zu behalten.

Die Geschichte spielt in Boston, wo Fans zahlreiche faszinierende Umgebungen erkunden, angefangen bei luxuriösen Appartements bis zum Untergrund der Stadt, wo unzählbare Geheimnisse vergraben liegen. Es werden viele geheime Pläne geschmiedet in der Gesellschaft der Vampire, die in eine noch nie dagewesene Krise gestürzt wurde und es liegt an den Fans die Fäden der Verschwörung zusammenzuführen.

Vampire: The Masquerade – Swansong ist ein narratives RPG auf Basis der 5. Edition des gleichnamigen Pen & Paper-Rollenspiels. Im Spiel wird die Kontrolle über drei Vampire übernommen, die zu verschiedenen Clans der Camarilla gehören, dem Geheimbund, dem die meisten Vampire angehören. Zwischen ihren miteinander verwobenen Geschichten müssen die verschiedenen Standpunkte seiner Charaktere konfrontiert werden, um die Fakten von der Fiktion zu entwirren. Inmitten von Verschwörungen, Morden und Machtkämpfen gilt es den Clan zu schützen, die Wahrheit herauszufinden und vor allem die Maskerade durchzusetzen, das Vampirgesetz, das die Existenz der Kreaturen der Nacht vor den Menschen verbergen soll.

Vampire: The Masquerade Swansong wird am 19. Mai für den PC und Konsolen erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung