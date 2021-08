Auf der gamescom werden doch immer spannende Titel enthüllt oder? So feiert auch Wasteland 3 ein Jubiläum, denn vor einem Jahr ist das Spiel erschienen. Passend dazu haben inXile Entertainment und Prime Matter nicht nur die zweite und letzte DLC-Erweiterung bekannt gegeben, sondern noch mehr.

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation

Eine nukleare Detonation, die in der Zeit stecken geblieben ist, ein heiliger Krieg zwischen Mutantenkulten und die Desert Rangers mittendrin.

Tief im Militärkomplex im Cheyenne Mountain beten Mutantenkulte eine uralte Gottheit an, die sie die heilige Detonation nennen – eine Kernexplosion, die im Stillstand gehalten wird. Ob ein Gott, ein wissenschaftliches Experiment oder ein unbeabsichtigtes Wunder – die Energie der Detonation könnte Colorado Springs für Hunderte von Jahren mit Strom versorgen oder es in einem Moment dem Erdboden gleich machen. Die Krieg führenden Kulte haben unterschiedliche Meinungen dazu, wem es erlaubt sein sollte, ihren Gott zu ehren und du wirst dir Zugang zum Altar freikämpfen müssen. Es ist eine letzte Mission für die Ranger in Colorado und das Ergebnis wird mit Sicherheit explosiv – wie es auch ausgehen mag.

Ein Teaser-Trailer, der euch einen ersten Einblick in den neuen DLC gibt, wurde während Microsofts gamescom 2021 Xbox Stream enthüllt.

"Cult of the Holy Detonation“ erweitert die "Wasteland 3“-Erfahrung mit dem Zugang zum "Cheyenne Mountain“-Komplex, vollgepackt mit neuen Charakteren, Gegnern, herausfordernden Kampfbegegnungen und mächtigen neuen Waffen und Rüstungen. Die zielbasierten Begegnungen, die dem ohnehin stark taktischen rundenbasierten Kampf eine kreative Note verleihen, stellen deinen Trupp von Rangern auf die Probe wie nie zuvor. Die Ranger sehen sich schier unmöglichen Aufgabe gegenüber und müssen dabei Reaktoren abschalten, Lüftungssysteme säubern und defensive Gegenmaßnahmen einleiten, um sich gegen eine unendliche Flut an gefährlichen Mutanten und Maschinen im Inneren des verfallenen Militärbunkers zu stemmen.

"Cult of the Holy Detonation“ ist die zweite und letzte Erweiterung für Wasteland 3.

Wasteland 3: Colorado Collection

Die ganze "Wasteland 3“-Erfahrung in einer kolossalen Sammlung. Zusätzlich zu dem preisgekrönten taktischen Rollenspiel Wasteland 3 sind in der Colorado Collection die beiden Erweiterungen "The Battle of Steeltown“ und "Cult of the Holy Detonation“ sowie die Bonusgegenstände des Colorado Survival Gear enthalten.

In der Colorado Collection enthalten:

Wasteland 3

Die preisgekrönte Fortsetzung des Wasteland-Franchise bringt die Desert Ranger in das gefrorene Ödland von Colorado, wo sie mit Gangs, Kulten und psychopathischen Clowns fertig werden müssen, um einer weiteren Front des Ödlands Stabilität zu bringen.

Der Produktionskomplex von Steeltown ist zum Erliegen gekommen und liefert keine Maschinen und Roboter mehr, die für die Kriegsanstrengungen von Colorado notwendig sind. Es liegt an den Rangern, die Maschinen wieder zum Laufen zu bringen, was es auch kosten mag.

Reise in den "Cheyenne Mountain“-Komplex, um Besitz von einer Energiequelle zu ergreifen, die Colorado Springs in ein elektrifiziertes Land der Träume verwandeln könnte, oder in einen rauchenden Krater. Es liegt an den Rangern, wie sie mit dieser hochexplosiven Situation umgehen.

Beginne dein Abenteuer mit einem Set an Bonus-Schneeausrüstung, das deine Ankunft in Colorado ein klein wenig erleichtert.

Wateland 3: Colorado Collection erscheint am 05. Oktober.

