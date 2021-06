Im Rahmen der Ubisoft Forward-Show wurde die Erweiterung Watch Dogs: Legion, Bloodlines bekannt gegeben.

Watch Dogs: Legion - Bloodline ist eine eigenst├Ąndige erz├Ąhlerische Erweiterung, in der die Spieler:innen in einem neuen Handlungsstrang die Kontrolle ├╝ber Aiden aus dem originalen Watch Dogs und Wrench aus Watch Dogs 2 ├╝bernehmen werden. In Bloodline folgen die Spieler:innen Aiden, der einen routinem├Ą├čigen Fixer-Job in London annimmt, um sich nach den Ereignissen in Watch Dogs wieder mit seinem Neffen Jackson zu treffen. Aidens Mission ist es, ein High-Tech-Labor von Broca Tech zu infiltrieren, um ein mysteri├Âses und wertvolles St├╝ck Technologie zu entwenden. Jedoch wird seine Mission gef├Ąhrdet, als Wrench mit dem Ger├Ąt entkommt. Da sein Fixer-Auftrag nun schief l├Ąuft, ger├Ąt Aiden in ein t├Âdliches Kreuzfeuer. Ohne wirkliche Verb├╝ndete gegen einen Konzernriesen und mit Wrench einen Schritt voraus, muss Aiden sich mit seinem entfremdeten Neffen Jackson zusammentun und sich auf dessen St├Ąrke und Erfahrung verlassen. Mit Wrenchs unberechenbarem Verhalten sind chaotische Ereignisse vorprogrammiert.

Watch Dogs: Legion - Bloodline spielt vor den Ereignissen der Hauptkampagne von Watch Dogs: Legion. Bloodline bietet auch mehrere Nebenquests f├╝r Aiden und Wrench, w├Ąhrend sie in Londons Kampf gegen die Unterdr├╝ckung hineingezogen werden.

Ihr k├Ânnt auf die Bloodline Erweiterung ├╝ber den Season Pass zugreifen, der auch als Teil der Watch Dogs: Legion Gold und Ultimate Editionen erh├Ąltlich ist. Die Erweiterung kann ebenfalls separat erworben werden. Um die Erweiterung Bloodline spielen zu k├Ânnen, wird das Basisspiel Watch Dogs: Legion ben├Âtigt.

Zus├Ątzlich zur Bloodline-Erweiterung k├Ânnen alle, die den Season Pass besitzen, in der Hauptkampagne oder im Online-Modus Aiden und Wrench zu ihrem DedSec-Widerstand hinzuf├╝gen. Beide besitzen spezielle F├Ąhigkeiten:

Aiden Pearce verf├╝gt ├╝ber: Fokus: Slowmo-Zielen nach Takedown Systemabsturz: Deaktiviert die Elektronik in der Umgebung Revolverheld: Gut getimtes Nachladen verst├Ąrkt den Schaden

Wrench verf├╝gt ├╝ber:

Sergei beschw├Âren: ruft eine von ihm gestaltete Drohne herbei Ninja-Kugeln: Mini-LTL (Less than lethal) Flashbangs Lady Smash: ein von ihm gestalteter gro├čer Hammer MPX SMG und LTL (Less than lethal) Grenade Launcher: Eigene Skins f├╝r das einzigartige Waffenarsenal



In Watch Dogs: Legion steht London vor dem Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe eines ruhelosen Londons hat eine unbekannte Entit├Ąt namens Zero-Day den geheimen Untergrund-Widerstand DedSec f├╝r koordinierte Bombenanschl├Ąge in ganz London verantwortlich gemacht. Daraufhin greifen kriminelle Opportunisten aus allen Ecken Londons zu und f├╝llen die L├╝cken, die eine gest├╝rzte Regierung hinterl├Ąsst. Die Mitglieder von DedSec sagen diesen kriminellen Opportunisten den Kampf an ÔÇô Sadisten, S├Âldner, Cyberkriminelle und mehr ÔÇô und m├╝ssen sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Situationen einstellen. Sie m├╝ssen Mitglieder in den DedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit den Kriminellen aufnehmen und die Identit├Ąt von Zero-Day aufdecken zu k├Ânnen.

Am 06. Juli ist die Erweiterung Bloodlines f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Google Stadia verf├╝gbar.

Quelle: Pressemitteilung