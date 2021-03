Der unabhängige Spieleentwickler Wide Right Intaeractive haben bekannt geben, das What The Dub?!, was ein einzigartiges Multiplayer-Partyspiel, das kluge Fans von schlechten Filmabenden begeistern wird, indem es gegen Freunde und Familie antritt, um die witzigsten Dubs für die kribbeligsten Momente des Kinos zu kreieren!

What The Dub?! ist ein lokales Multiplayer-Partyspiel, bei dem jeder Spieler fehlende Dialoge aus unglaublich schrecklichen B-Filmen, kläglich veralteten Haftklebemassen und bizarren Industriefilmen mit seinen eigenen witzigen (oder einfach nur dummen) Dubs überspielt. Ihre Dubs treten dann in einem Kopf-an-Kopf-Kampf gegen andere Spieler an. Die Spieler - zusammen mit bis zu 6 Zuschauern - stimmen dann für ihren Lieblings-Dub ab!

What The Dub?! nimmt "schlechte Filmnacht" und erweitert es zu einem interaktiven, rasanten Multiplayer-Spiel, das Freunde und Familie, sowohl aus der Region als auch aus der Ferne, genießen können!

What The Dub?! fordert die Spieler auf, den humorvollsten Ersatzdialog für eine große Sammlung gemeinfreier Filmclips zu erstellen. Gewinnen Sie die Menge mit Ihren Dubs und Sie sammeln Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende des Spiels gewinnt. So einfach ist das!

Eigenschaften des Spiels:

Lässiger Partyspielspaß für bis zu 12 Spieler, wobei 6 ihre Dubs eingeben und weitere 6 Zuschauer über ihre Favoriten abstimmen.

Über 300 handverlesene Clips sorgen für stundenlangen, einzigartigen Synchronisationsspaß für Spieler, die die Nacht durchgehen, scherzen und beleidigen!

Einfacher Zugriff und Konnektivität mit Freunden und Familie, da die Spieler mit jedem Gerät, das auf einen Browser zugreifen kann, mit dem Spiel interagieren können - Telefone, Tablets oder Computer.

Spieler können ihre witzigen Kreationen live hören! Ersatz-Dubs werden mithilfe von Text-to-Speech eingebettet in die Clips eingebettet wiedergegeben.

Originalpartitur des von Emmy nominierten Komponisten Jonathan Hylander. (Nominiert für einen Daytime Emmy and Annie Award für seine Arbeit an Sanjay und Craig.)

Am 08. April erscheint das Spiel für den PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung