KOEI TECMO Europe und Entwickler Team Ninja haben den ersten Gameplay-Trailer zu ihrem aufregenden √ľbernat√ľrlichen Epos Wo Long: Fallen Dynasty.

Der neue Trailer zeigt die d√ľsteren Drei Reiche, die von D√§monen heimgesucht werden, und gibt Einblicke in die Schwertkampf-Action, die auf den chinesischen Kampfk√ľnsten basiert und in der die Aktionen anmutig zwischen offensiven und defensiven Man√∂vern wechseln.

Wo Long: Fallen Dynasty erz√§hlt die dramatische, actiongeladene Geschichte eines namenlosen Milizsoldaten, der in einer d√ľsteren Fantasy-Version der sp√§ten Han-Dynastie ums √úberleben k√§mpft und in die Drei Reiche von D√§monen heimgesucht werden. Die Spieler erwehren sich mit Hilfe von, auf den chinesischen Kampfk√ľnsten basierenden, Schwertman√∂vern zahlreicher t√∂dlicher Kreaturen und feindlicher Soldaten. Nur die im Inneren eines jeden Kriegers verborgenen wahren Kr√§fte k√∂nnen die Widersacher stoppen.

Das Spiel wurde gemeinsam von den Team NINJA-Produzenten Fumihiko Yasuda (Nioh) und Masaaki Yamagiwa (Bloodborne) entwickelt und beinhaltet folgende Features:

1. Dämonen im Königreich

Eine d√ľstere Fantasy-Geschichte, die in der chaotischen Zeit der Drei Reiche spielt und die Geschichte eines Milizsoldaten erz√§hlt, der w√§hrend der sp√§teren Han-Dynastie, die von D√§monen heimgesucht wird, ums √úberleben k√§mpft. In den Drei Reichen herrscht der Wahnsinn wie niemals zuvor!

2. Die innere Kraft erwecken

T√∂dliche Feinde m√ľssen besiegt werden, um die Moral zu st√§rken und die innere Kraft zu erwecken! Durch einzigartige neue Strategien, darunter Kampfstile basierend auf den ‚ÄěF√ľnf Phasen", gilt es, alle Widrigkeiten zu √ľberwinden.

3. Meister des Schwertes

Die Schwertk√§mpfer der chinesischen Kampfk√ľnste sind f√ľr ihre gnadenlosen Hiebe bekannt, die das Blatt in einem Sekundenbruchteil wenden k√∂nnen. Dabei wechseln sie anmutig zwischen offensiven und defensiven Man√∂vern hin und her. Spieler √ľberw√§ltigen Gegner in intensiven und blutigen K√§mpfen und lernen dabei die Pr√§zision und das K√∂nnen um ein wahrer Meister des Schwertes zu werden.

Das Spiel erscheint Anfang 2023 f√ľr den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung