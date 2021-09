Nacon und KT Racing haben neben einen neuen Video zu WRC 10, der den Stellenwert der Sounds im Spiel sowie deren Entstehung zeigt, einen Launch-Trailer veröffentlicht.

F√ľr eine realit√§tsnahe Umsetzung hat das WRC 10-Team dem Klang der Motorensounds besondere Aufmerksamkeit gewidmet, indem es echte Rennmodelle aufgenommen und in das Spiel integriert hat. Die Aufnahmen sind ein komplexer und pr√§ziser Prozess, der es erm√∂glicht, Ger√§usche aus verschiedenen Quellen und Perspektiven zu erfassen, um die Soundeffekte so passend wie m√∂glich in den unterschieldlichen Spielsituationen wiederzugeben. Nach der Aufnahme werden die diversen Quellen verarbeitet, abgemischt und im Spiel jedem Fahrzeug zugeordnet. F√ľr die finale Abmischung werden schlie√ülich Umgebungsger√§usche wie √∂ffentliche Bereiche, verschiedene Stra√üenbel√§ge oder Wettereinfl√ľsse hinzugef√ľgt, um eine realit√§tsnahe Simulation zu erzeugen.

Zur Feier des 50-j√§hrigen Bestehens des Wettbewerbs in 2022 bietet WRC 10 eine besondere Jubil√§umsedition, die mit einer Vielzahl von neuen Funktionen und Spannung beim Fahren aufwartet. Ein Anniversary-Modus bietet dem Spieler die M√∂glichkeit, 19 Ereignisse noch einmal zu erleben, die die Geschichte der Meisterschaft gepr√§gt haben. Diese anspruchsvollen Special Stages stellen die F√§higkeiten der Fahrer auf die Probe, indem sie ihnen die Bedingungen der jeweiligen Epoche auferlegen. Sechs historische Rallyes warten auf die Spieler, darunter die legend√§re Akropolis-Rallye (Griechenland) und die Rallye San Remo (Italien), mit √ľber 20 der bekanntesten Rennwagen der WRC: Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota und vielen weiteren.

Die Physiksimulation wurde weiter verbessert, um euch ein nochmal realistischeres Fahrerlebnis zu bieten. Den aerodynamischen Kr√§ften, dem Turbo und den Bremsen wurde diesmal auf allen Untergr√ľnden besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wodurch WRC 10 ein noch pr√§ziseres und intensiveres Fahrgef√ľhl vermittelt. Zudem tr√§gt das komplett √ľberarbeitete Audiodesign der neuen Version dazu bei, die Fahrer noch tiefer in das Spiel eintauchen zu lassen ‚Äď als w√§ren sie selbst vor Ort.

Der Karriere-Modus wurde ebenfalls weiter ausgebaut ‚Äď und mit einem neuen Lackierungs-Editor und der M√∂glichkeit versehen, ein eigenes Team zu erstellen. Spieler k√∂nnen ihre Meisterschaftsfahrzeuge mit ihren eigenen Farben versehen, um die 52 offiziellen Teams der Saison 2021 zu erg√§nzen und so mit ihrem ganz eigenen, individuellen Team anzutreten.

Um das Spielerlebnis kontinuierlich zu erweitern, wird das Spiel auch in den Monaten nach dem Launch mehrere kostenlose Updates erhalten, die insbesondere neue Autos sowie neue Geburtstags-Events, regelmäßige Updates des Co-Driver-Modus, neue Aufkleber im Lackierungs-Editor und schließlich einen neuen Online-Multiplayer-Meisterschaftsmodus bringen.

WRC 10 gibt es f√ľr den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Sp√§ter wird das Spiel auch noch f√ľr die Nintendo Switch erscheinen.

