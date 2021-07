Nacon und KT Racing Studio haben weitere Details zum Anniversary-Modus und dem Vorbesteller-Bonus von WRC 10 bekannt gegeben.

Ab 02. September erwartet Rallye-Fans auf der ganzen Welt eine Zeitreise. Zur Feier der 50. Saison der Meisterschaft in 2022 haben die Entwickler von KT Racing den neuen Anniversary-Modus entworfen, der viele herausragende Runden des Wettbewerbs nachzeichnet.

In den bedeutendsten Rallye-L├Ąndern der WRC, darunter sechs Rallyes, die noch nie in der offiziellen Videospiel-Saga zu sehen waren, wird es m├Âglich sein, in der Rolle legend├Ąrer Fahrer die spektakul├Ąrsten Momente ihrer Karriere nachzuerleben, mit den Fahrzeugen und unter den Wetterbedingungen der damaligen Zeit.

Mit mehr als 22 Veranstaltungen w├╝rdigt WRC 10 die Karrieren zahlreicher Rallye-Stars wie S├ębastien Loeb, S├ębastien Ogier, Carlos Sainz, Peter Solberg, Tommi M├Ąkinen, Colin McRae, Ari Vatanen, Marcus Gr├Ânholm, Walter R├Âhrl und vielen Weiteren.

Au├čerdem erhalten alle, die WRC 10 vorbestellen, Zugang zu einem zus├Ątzlichen historischen Event, der Rally Sanremo: Colin McRae am Steuer des Subaru Impreza WRC im Jahr 1997.

WRC 10 erscheint am 02. September 2021 f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung