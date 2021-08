NACON und KT Racing haben einen neuen Trailer zu WRC 10 ver├Âffentlicht, der euch den Lackierungs-Editor vorstellt.

Dieses noch nie in WRC dagewesene, umfassende Werkzeug l├Ądt die Fans dazu ein, ihre Fantasie auszuleben. In WRC 10 ist es m├Âglich, f├╝r die fast drei├čig enthaltenen WRC-, WRC 2-, WRC 3- und Junior WRC-Fahrzeuge ebenso wie f├╝r die historischen Fahrzeuge neue, v├Âllig einzigartige Designs und Lackierungen zu erstellen. Farben, Formen, Aufkleber, Logos, Schriftz├╝ge und viele weitere M├Âglichkeiten erlauben es, einen individuellen Stil umzusetzen und eigene Designs ins Spiel einzubringen ÔÇô nat├╝rlich auch in den Karriere-Modus.

WRC 10 erscheint am 02. September f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. F├╝r die Nintendo Switch erscheint das Spiel sp├Ąter.

Quelle: Pressemitteilung